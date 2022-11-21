https://ria.ru/20221121/opek-1833203849.html

Цены на нефть замедлили снижение после заявления Саудовской Аравии

Цены на нефть замедлили снижение после заявления Саудовской Аравии - РИА Новости, 21.11.2022

Цены на нефть замедлили снижение после заявления Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть замедлили темпы снижения до 1% с 5% после опровержения Саудовской Аравией сообщений о возможном увеличении добычи нефти ОПЕК+,... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T20:40

2022-11-21T20:40

2022-11-21T22:27

экономика

цены на нефть

саудовская аравия

опек

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть замедлили темпы снижения до 1% с 5% после опровержения Саудовской Аравией сообщений о возможном увеличении добычи нефти ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 20.29 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,32%, до 86,46 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,05%, до 79,28 доллара.До этого нефть дешевела более чем на 5% на сообщениях СМИ о том, что Саудовская Аравия и другие производители нефти, состоящие в ОПЕК+, обсуждают вопрос об увеличении добычи объемом до 500 тысяч баррелей в сутки. На фоне новостей марка Brent в ходе понедельника опустилась впервые с конца сентября ниже 83 долларов за баррель.Однако госагентство Саудовской Аравии позднее сообщило, что королевство категорически отвергает эти сообщения, а текущее сокращение добычи ОПЕК+ на 2 миллиона баррелей в сутки продолжится до конца 2023 года. Также добавляется, что альянс готов к дальнейшему сокращению добычи для балансировки рынка, если будет необходимость.

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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, опек