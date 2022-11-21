Рейтинг@Mail.ru
Саудовская Аравия отвергает сообщения об обсуждении роста добычи нефти - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/opek-1833202318.html
Саудовская Аравия отвергает сообщения об обсуждении роста добычи нефти
Саудовская Аравия отвергает сообщения об обсуждении роста добычи нефти - РИА Новости, 21.11.2022
Саудовская Аравия отвергает сообщения об обсуждении роста добычи нефти
Саудовская Аравия категорически отвергает сообщения, что обсуждает с другими странами ОПЕК рост добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, текущее сокращение квоты... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T20:34
2022-11-21T21:16
цены на нефть
саудовская аравия
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Саудовская Аравия категорически отвергает сообщения, что обсуждает с другими странами ОПЕК рост добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, текущее сокращение квоты на 2 миллиона баррелей в сутки планирует продолжать до конца 2023 года, готова к дальнейшему ее сокращению для балансировки рынка, если будет необходимость, сообщило саудовское госагентство новостей SPA."Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман категорически отрицает недавние сообщения о том, что Саудовская Аравия обсуждает с другими производителями ОПЕК увеличение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки", - говорится в сообщении."Хорошо известно, и это не секрет, что ОПЕК+ не обсуждает никаких решений до своих встреч. Текущее сокращение добычи ОПЕК+ на 2 миллиона баррелей в сутки продолжается до конца 2023 года, и если возникнет необходимость принять дополнительные меры по сокращению добычи, чтобы сбалансировать спрос и предложение, мы всегда готовы вмешаться", - цитирует агентство министра Салмана.Ранее в понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия и другие производители нефти, состоящие в ОПЕК+, обсуждают вопрос об увеличении добычи объемом до 500 тысяч баррелей в сутки на заседании альянса 4 декабря. При этом, согласно последнему решению ОПЕК+, альянс в ноябре-декабре сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. США выступали против такой меры, настаивая на увеличении добычи.
https://ria.ru/20221121/novak-1833206954.html
https://ria.ru/20221121/neft-1833074185.html
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, саудовская аравия, опек
Цены на нефть, Саудовская Аравия, ОПЕК
20:34 21.11.2022 (обновлено: 21:16 21.11.2022)
 
Саудовская Аравия отвергает сообщения об обсуждении роста добычи нефти

Саудовская Аравия отвергает сообщения об обсуждении со странами ОПЕК роста добычи нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Саудовская Аравия категорически отвергает сообщения, что обсуждает с другими странами ОПЕК рост добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, текущее сокращение квоты на 2 миллиона баррелей в сутки планирует продолжать до конца 2023 года, готова к дальнейшему ее сокращению для балансировки рынка, если будет необходимость, сообщило саудовское госагентство новостей SPA.
"Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман категорически отрицает недавние сообщения о том, что Саудовская Аравия обсуждает с другими производителями ОПЕК увеличение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 20:53
Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат потолок цен
"Хорошо известно, и это не секрет, что ОПЕК+ не обсуждает никаких решений до своих встреч. Текущее сокращение добычи ОПЕК+ на 2 миллиона баррелей в сутки продолжается до конца 2023 года, и если возникнет необходимость принять дополнительные меры по сокращению добычи, чтобы сбалансировать спрос и предложение, мы всегда готовы вмешаться", - цитирует агентство министра Салмана.
Ранее в понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия и другие производители нефти, состоящие в ОПЕК+, обсуждают вопрос об увеличении добычи объемом до 500 тысяч баррелей в сутки на заседании альянса 4 декабря. При этом, согласно последнему решению ОПЕК+, альянс в ноябре-декабре сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. США выступали против такой меры, настаивая на увеличении добычи.
Нефтяные качалки компании Татнефть в Альметьевском районе в Татарстане - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 13:51
Эксперт объяснил, почему Британия продолжит покупать российскую нефть
 
Цены на нефтьСаудовская АравияОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала