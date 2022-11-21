https://ria.ru/20221121/opek-1833202318.html

Саудовская Аравия отвергает сообщения об обсуждении роста добычи нефти

Саудовская Аравия отвергает сообщения об обсуждении роста добычи нефти - РИА Новости, 21.11.2022

Саудовская Аравия отвергает сообщения об обсуждении роста добычи нефти

Саудовская Аравия категорически отвергает сообщения, что обсуждает с другими странами ОПЕК рост добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, текущее сокращение квоты... РИА Новости, 21.11.2022

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2022-11-21T20:34

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Саудовская Аравия категорически отвергает сообщения, что обсуждает с другими странами ОПЕК рост добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, текущее сокращение квоты на 2 миллиона баррелей в сутки планирует продолжать до конца 2023 года, готова к дальнейшему ее сокращению для балансировки рынка, если будет необходимость, сообщило саудовское госагентство новостей SPA."Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман категорически отрицает недавние сообщения о том, что Саудовская Аравия обсуждает с другими производителями ОПЕК увеличение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки", - говорится в сообщении."Хорошо известно, и это не секрет, что ОПЕК+ не обсуждает никаких решений до своих встреч. Текущее сокращение добычи ОПЕК+ на 2 миллиона баррелей в сутки продолжается до конца 2023 года, и если возникнет необходимость принять дополнительные меры по сокращению добычи, чтобы сбалансировать спрос и предложение, мы всегда готовы вмешаться", - цитирует агентство министра Салмана.Ранее в понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия и другие производители нефти, состоящие в ОПЕК+, обсуждают вопрос об увеличении добычи объемом до 500 тысяч баррелей в сутки на заседании альянса 4 декабря. При этом, согласно последнему решению ОПЕК+, альянс в ноябре-декабре сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. США выступали против такой меры, настаивая на увеличении добычи.

https://ria.ru/20221121/novak-1833206954.html

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цены на нефть, саудовская аравия, опек