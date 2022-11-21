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В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 21.11.2022
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В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 21.11.2022
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлили до 6 декабря в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T06:23
2022-11-21T06:23
вячеслав гладков
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили до 6 декабря в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности.
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вячеслав гладков, белгородская область, россия, безопасность
Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия, Безопасность
06:23 21.11.2022
 
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

Гладков продлил желтый уровень террористической опасности в Белгородской области

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород . Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили до 6 декабря в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Желтый" уровень террористической опасности продлен еще на две недели. И действует на территории Белгородской области до 6 декабря", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности.
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