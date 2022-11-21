https://ria.ru/20221121/odkb-1833109769.html
Путин на сессии ОДКБ 23 ноября обсудит актуальные международные проблемы
Путин на сессии ОДКБ 23 ноября обсудит актуальные международные проблемы - РИА Новости, 21.11.2022
Путин на сессии ОДКБ 23 ноября обсудит актуальные международные проблемы
Президент России Владимир Путин в рамках участия в сессии ОДКБ в Ереване 23 ноября обсудит ключевые направления взаимодействия, актуальные международные и... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:13
2022-11-21T15:13
2022-11-21T15:19
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ереван
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках участия в сессии ОДКБ в Ереване 23 ноября обсудит ключевые направления взаимодействия, актуальные международные и региональные проблемы, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать третьего ноября президент РФ Владимир Путин посетит Ереван для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Будут рассмотрены ключевые направления взаимодействия в рамках Организации, актуальные международные и региональные проблемы", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что также состоится встреча Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
https://ria.ru/20221121/ural-1833105159.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, одкб, ереван, владимир путин
В мире, ОДКБ, Ереван, Владимир Путин
15:13 21.11.2022 (обновлено: 15:19 21.11.2022)
Путин на сессии ОДКБ 23 ноября обсудит актуальные международные проблемы
Путин на сессии ОДКБ 23 ноября в Ереване обсудит актуальные международные проблемы