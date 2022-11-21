https://ria.ru/20221121/odkb-1833109769.html

Путин на сессии ОДКБ 23 ноября обсудит актуальные международные проблемы

Путин на сессии ОДКБ 23 ноября обсудит актуальные международные проблемы - РИА Новости, 21.11.2022

Путин на сессии ОДКБ 23 ноября обсудит актуальные международные проблемы

Президент России Владимир Путин в рамках участия в сессии ОДКБ в Ереване 23 ноября обсудит ключевые направления взаимодействия, актуальные международные и... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:13

2022-11-21T15:13

2022-11-21T15:19

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках участия в сессии ОДКБ в Ереване 23 ноября обсудит ключевые направления взаимодействия, актуальные международные и региональные проблемы, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать третьего ноября президент РФ Владимир Путин посетит Ереван для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Будут рассмотрены ключевые направления взаимодействия в рамках Организации, актуальные международные и региональные проблемы", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что также состоится встреча Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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ереван

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, одкб, ереван, владимир путин