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Путин на сессии ОДКБ 23 ноября обсудит актуальные международные проблемы - РИА Новости, 21.11.2022
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Путин на сессии ОДКБ 23 ноября обсудит актуальные международные проблемы
Путин на сессии ОДКБ 23 ноября обсудит актуальные международные проблемы - РИА Новости, 21.11.2022
Путин на сессии ОДКБ 23 ноября обсудит актуальные международные проблемы
Президент России Владимир Путин в рамках участия в сессии ОДКБ в Ереване 23 ноября обсудит ключевые направления взаимодействия, актуальные международные и... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:13
2022-11-21T15:19
в мире
одкб
ереван
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках участия в сессии ОДКБ в Ереване 23 ноября обсудит ключевые направления взаимодействия, актуальные международные и региональные проблемы, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать третьего ноября президент РФ Владимир Путин посетит Ереван для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Будут рассмотрены ключевые направления взаимодействия в рамках Организации, актуальные международные и региональные проблемы", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что также состоится встреча Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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в мире, одкб, ереван, владимир путин
В мире, ОДКБ, Ереван, Владимир Путин
15:13 21.11.2022 (обновлено: 15:19 21.11.2022)
 
Путин на сессии ОДКБ 23 ноября обсудит актуальные международные проблемы

Путин на сессии ОДКБ 23 ноября в Ереване обсудит актуальные международные проблемы

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках участия в сессии ОДКБ в Ереване 23 ноября обсудит ключевые направления взаимодействия, актуальные международные и региональные проблемы, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать третьего ноября президент РФ Владимир Путин посетит Ереван для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Будут рассмотрены ключевые направления взаимодействия в рамках Организации, актуальные международные и региональные проблемы", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что также состоится встреча Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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