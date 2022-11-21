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Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/obstrel-1833175696.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 21.11.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку, выпустив в общей сложности 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:49
2022-11-21T18:50
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
горловка
донецкая народная республика
сцкк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
стирол
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку, выпустив в общей сложности 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.40 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (поселок Землянки): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.09 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.55 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.МЧС ДНР ранее в понедельник сообщило о пожаре на нефтебазе в Макеевке из-за попадания взрывоопасного предмета, в результате которого загорелись две цистерны с топливом и три стационарных емкости. Позже пожар удалось ликвидировать. Представительство ДНР в СЦКК позже уточнило, что пожар на нефтебазе в Макеевке произошел из-за обстрела города из РСЗО HIMARS со стороны украинских войск.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к нему с северо-востока.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221121/makeevka-1833052902.html
макеевка
горловка
донецкая народная республика
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происшествия, макеевка, горловка, донецкая народная республика, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Стирол
18:49 21.11.2022 (обновлено: 18:50 21.11.2022)
 
Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку натовскими снарядами

СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку натовскими снарядами

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области
Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку, выпустив в общей сложности 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.40 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (поселок Землянки): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.09 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.55 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Тушение пожара на нефтебазе в Макеевке - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 12:56Специальная военная операция на Украине
Пожар на нефтебазе в Макеевке начался из-за обстрела из HIMARS
МЧС ДНР ранее в понедельник сообщило о пожаре на нефтебазе в Макеевке из-за попадания взрывоопасного предмета, в результате которого загорелись две цистерны с топливом и три стационарных емкости. Позже пожар удалось ликвидировать. Представительство ДНР в СЦКК позже уточнило, что пожар на нефтебазе в Макеевке произошел из-за обстрела города из РСЗО HIMARS со стороны украинских войск.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к нему с северо-востока.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:17Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМакеевкаГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Стирол
 
 
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