Украинские войска выпустили по Донецку 37 снарядов
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили по Донецку 37 снарядов
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 37 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.40 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 12.47 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 13.30 по Киевскому району Донецка - шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 13.41 по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка - пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 13.25 украинские войска выпустили по станции Донецк-Северный шесть снарядов калибром 155 миллиметров, в 14.03 по Куйбышевскому и Киевскому районам - пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 14.14 по Кировскому и Петровскому районам Донецка - пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.