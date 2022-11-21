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Украинские войска выпустили по Донецку 37 снарядов - РИА Новости, 21.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/obstrel-1833092646.html
Украинские войска выпустили по Донецку 37 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 37 снарядов - РИА Новости, 21.11.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 37 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 37 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:35
2022-11-21T14:35
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 37 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Представительство добавило, что в 12.47 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 13.30 по Киевскому району Донецка - шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 13.41 по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка - пять снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 13.25 украинские войска выпустили по станции Донецк-Северный шесть снарядов калибром 155 миллиметров, в 14.03 по Куйбышевскому и Киевскому районам - пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 14.14 по Кировскому и Петровскому районам Донецка - пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
14:35 21.11.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку 37 снарядов

СЦКК ДНР: украинские войска выпустили по Донецку 37 снарядов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 37 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.40 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 12.47 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 13.30 по Киевскому району Донецка - шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 13.41 по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка - пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 13.25 украинские войска выпустили по станции Донецк-Северный шесть снарядов калибром 155 миллиметров, в 14.03 по Куйбышевскому и Киевскому районам - пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 14.14 по Кировскому и Петровскому районам Донецка - пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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