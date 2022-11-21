https://ria.ru/20221121/obstrel-1833092646.html

Украинские войска выпустили по Донецку 37 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 37 снарядов - РИА Новости, 21.11.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 37 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 37 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:35

2022-11-21T14:35

2022-11-21T14:35

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 37 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Представительство добавило, что в 12.47 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 13.30 по Киевскому району Донецка - шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 13.41 по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка - пять снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 13.25 украинские войска выпустили по станции Донецк-Северный шесть снарядов калибром 155 миллиметров, в 14.03 по Куйбышевскому и Киевскому районам - пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 14.14 по Кировскому и Петровскому районам Донецка - пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато