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Украинские войска выпустили по четырем населенным пунктам ДНР 28 снарядов - РИА Новости, 21.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/obstrel-1833061091.html
Украинские войска выпустили по четырем населенным пунктам ДНР 28 снарядов
Украинские войска выпустили по четырем населенным пунктам ДНР 28 снарядов - РИА Новости, 21.11.2022
Украинские войска выпустили по четырем населенным пунктам ДНР 28 снарядов
Украинские войска за час выпустили по четырем населенным пунктам в ДНР 28 снарядов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:17
2022-11-21T13:18
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по четырем населенным пунктам в ДНР 28 снарядов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.35 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.37 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.45 украинские войска выпустили по Минеральному восемь снарядов калибром 122 миллиметра, а по Кировскому району Макеевки - три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 10.50 украинские войска выпустили по Еленовке шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221121/obstrel-1833035611.html
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макеевка
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
13:17 21.11.2022 (обновлено: 13:18 21.11.2022)
 
Украинские войска выпустили по четырем населенным пунктам ДНР 28 снарядов

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по четырем населенным пунктам 28 снарядов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по четырем населенным пунктам в ДНР 28 снарядов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.35 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.37 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 11.45 украинские войска выпустили по Минеральному восемь снарядов калибром 122 миллиметра, а по Кировскому району Макеевки - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 10.50 украинские войска выпустили по Еленовке шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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