https://ria.ru/20221121/obstrel-1833061091.html

Украинские войска выпустили по четырем населенным пунктам ДНР 28 снарядов

Украинские войска выпустили по четырем населенным пунктам ДНР 28 снарядов - РИА Новости, 21.11.2022

Украинские войска выпустили по четырем населенным пунктам ДНР 28 снарядов

Украинские войска за час выпустили по четырем населенным пунктам в ДНР 28 снарядов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:17

2022-11-21T13:17

2022-11-21T13:18

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по четырем населенным пунктам в ДНР 28 снарядов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.35 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.37 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.45 украинские войска выпустили по Минеральному восемь снарядов калибром 122 миллиметра, а по Кировскому району Макеевки - три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 10.50 украинские войска выпустили по Еленовке шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221121/obstrel-1833035611.html

https://ria.ru/20221121/donbass-1833006254.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато