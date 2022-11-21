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Следователи СК зафиксировали последствия обстрела города Алчевск в ЛНР - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/obstrel-1833051038.html
Следователи СК зафиксировали последствия обстрела города Алчевск в ЛНР
Следователи СК зафиксировали последствия обстрела города Алчевск в ЛНР - РИА Новости, 21.11.2022
Следователи СК зафиксировали последствия обстрела города Алчевск в ЛНР
Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела города Алчевск в ЛНР со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:50
2022-11-21T12:50
специальная военная операция на украине
алчевск
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
сцкк
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АЛЧЕВСК, 21 ноя - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела города Алчевск в ЛНР со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили о том, что украинские войска в 01.37 в понедельник выпустили по Алчевску две ракеты из РСЗО HIMARS. Бывший глава представительства Луганской Народной республики в Москве Родион Мирошник сообщил, что в результате обстрела погибли два человека."Следователями Следственного комитета Российской Федерации зафиксирован очередной обстрел гражданской инфраструктуры города Алчевск со стороны вооруженных сил Украины. В результате обстрела было повреждено частное домовладение. Погибли двое мирных жителей", - рассказал офицер СК РФ.По его словам, следователи продолжают осмотр места происшествия, "собирается доказательная база преступлений вооруженных сил Украины".Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221121/magate-1833049855.html
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алчевск, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Алчевск, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, СЦКК
12:50 21.11.2022
 
Следователи СК зафиксировали последствия обстрела города Алчевск в ЛНР

Следователи СК России зафиксировали последствия обстрела города Алчевск в ЛНР

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудник СК РФ проводит осмотр
Сотрудник СК РФ проводит осмотр - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Сотрудник СК РФ проводит осмотр. Архивное фото
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АЛЧЕВСК, 21 ноя - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела города Алчевск в ЛНР со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили о том, что украинские войска в 01.37 в понедельник выпустили по Алчевску две ракеты из РСЗО HIMARS. Бывший глава представительства Луганской Народной республики в Москве Родион Мирошник сообщил, что в результате обстрела погибли два человека.
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"Следователями Следственного комитета Российской Федерации зафиксирован очередной обстрел гражданской инфраструктуры города Алчевск со стороны вооруженных сил Украины. В результате обстрела было повреждено частное домовладение. Погибли двое мирных жителей", - рассказал офицер СК РФ.
По его словам, следователи продолжают осмотр места происшествия, "собирается доказательная база преступлений вооруженных сил Украины".
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеАлчевскЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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