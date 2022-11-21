https://ria.ru/20221121/obstrel-1833051038.html

Следователи СК зафиксировали последствия обстрела города Алчевск в ЛНР

Следователи СК зафиксировали последствия обстрела города Алчевск в ЛНР - РИА Новости, 21.11.2022

Следователи СК зафиксировали последствия обстрела города Алчевск в ЛНР

Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела города Алчевск в ЛНР со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:50

2022-11-21T12:50

2022-11-21T12:50

специальная военная операция на украине

алчевск

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

сцкк

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АЛЧЕВСК, 21 ноя - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела города Алчевск в ЛНР со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили о том, что украинские войска в 01.37 в понедельник выпустили по Алчевску две ракеты из РСЗО HIMARS. Бывший глава представительства Луганской Народной республики в Москве Родион Мирошник сообщил, что в результате обстрела погибли два человека."Следователями Следственного комитета Российской Федерации зафиксирован очередной обстрел гражданской инфраструктуры города Алчевск со стороны вооруженных сил Украины. В результате обстрела было повреждено частное домовладение. Погибли двое мирных жителей", - рассказал офицер СК РФ.По его словам, следователи продолжают осмотр места происшествия, "собирается доказательная база преступлений вооруженных сил Украины".Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221121/magate-1833049855.html

https://ria.ru/20221121/lukashenko-1833040335.html

алчевск

луганская народная республика

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алчевск, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, сцкк