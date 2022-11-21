https://ria.ru/20221121/oborudovanie-1833227217.html
"Росатом" будет поставлять в Белоруссию технику для лечения рака
"Росатом" будет поставлять в Белоруссию технику для лечения рака - РИА Новости, 21.11.2022
"Росатом" будет поставлять в Белоруссию технику для лечения рака
"Росатом" будет поставлять в Белоруссию сделанное в России медицинское оборудование для лечения рака, соглашение об этом было подписано в понедельник на... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T23:31
2022-11-21T23:31
2022-11-21T23:31
белоруссия
сочи
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. "Росатом" будет поставлять в Белоруссию сделанное в России медицинское оборудование для лечения рака, соглашение об этом было подписано в понедельник на международном форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи, сообщила пресс-служба дивизиона "Росатома" в области здравоохранения компании "Русатом Хэлскеа".Соглашение подписано между "Русатом Хэлскеа" и белорусским республиканским унитарным предприятием "Медтехноцентр"."Подписанный документ закрепил намерения сторон в отношении организации взаимодействия по вопросам поставок, произведенного на территории Российской Федерации медицинского оборудования", - отмечается в сообщении."Росатом" имеет широкий продуктовый портфель в части производства высокотехнологичного медицинского оборудования. В нынешнем году "Русатом Хэлскеа" начал серийный выпуск первого российского линейного ускорителя "Оникс" для лучевой терапии, а также комплекса для брахитерапии "Брахиум". Кроме того, "Русатом Хэлскеа" разрабатывает первый в мире безгелевый магнитно-резонансный томограф (МРТ), который будет удобнее в использовании и надежнее аналогов. Также начата работа над созданием отечественного комплекса дистанционной лучевой терапии тороидального типа "Торус".
https://ria.ru/20221121/rosatom-1833170929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, сочи, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Белоруссия, Сочи, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" будет поставлять в Белоруссию технику для лечения рака
"Росатом" будет поставлять в Белоруссию российское медоборудование для лечения рака
СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости.
"Росатом" будет поставлять в Белоруссию сделанное в России медицинское оборудование для лечения рака, соглашение
об этом было подписано в понедельник на международном форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи, сообщила пресс-служба дивизиона "Росатома" в области здравоохранения компании "Русатом Хэлскеа".
Соглашение подписано между "Русатом Хэлскеа" и белорусским республиканским унитарным предприятием "Медтехноцентр".
"Подписанный документ закрепил намерения сторон в отношении организации взаимодействия по вопросам поставок, произведенного на территории Российской Федерации медицинского оборудования", - отмечается в сообщении.
"Росатом" имеет широкий продуктовый портфель в части производства высокотехнологичного медицинского оборудования. В нынешнем году "Русатом Хэлскеа" начал серийный выпуск первого российского линейного ускорителя "Оникс" для лучевой терапии, а также комплекса для брахитерапии "Брахиум". Кроме того, "Русатом Хэлскеа" разрабатывает первый в мире безгелевый магнитно-резонансный томограф (МРТ), который будет удобнее в использовании и надежнее аналогов. Также начата работа над созданием отечественного комплекса дистанционной лучевой терапии тороидального типа "Торус".