https://ria.ru/20221121/oborudovanie-1833227217.html

"Росатом" будет поставлять в Белоруссию технику для лечения рака

"Росатом" будет поставлять в Белоруссию технику для лечения рака - РИА Новости, 21.11.2022

"Росатом" будет поставлять в Белоруссию технику для лечения рака

"Росатом" будет поставлять в Белоруссию сделанное в России медицинское оборудование для лечения рака, соглашение об этом было подписано в понедельник на... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T23:31

2022-11-21T23:31

2022-11-21T23:31

белоруссия

сочи

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. "Росатом" будет поставлять в Белоруссию сделанное в России медицинское оборудование для лечения рака, соглашение об этом было подписано в понедельник на международном форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи, сообщила пресс-служба дивизиона "Росатома" в области здравоохранения компании "Русатом Хэлскеа".Соглашение подписано между "Русатом Хэлскеа" и белорусским республиканским унитарным предприятием "Медтехноцентр"."Подписанный документ закрепил намерения сторон в отношении организации взаимодействия по вопросам поставок, произведенного на территории Российской Федерации медицинского оборудования", - отмечается в сообщении."Росатом" имеет широкий продуктовый портфель в части производства высокотехнологичного медицинского оборудования. В нынешнем году "Русатом Хэлскеа" начал серийный выпуск первого российского линейного ускорителя "Оникс" для лучевой терапии, а также комплекса для брахитерапии "Брахиум". Кроме того, "Русатом Хэлскеа" разрабатывает первый в мире безгелевый магнитно-резонансный томограф (МРТ), который будет удобнее в использовании и надежнее аналогов. Также начата работа над созданием отечественного комплекса дистанционной лучевой терапии тороидального типа "Торус".

https://ria.ru/20221121/rosatom-1833170929.html

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сочи

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

белоруссия, сочи, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"