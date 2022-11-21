https://ria.ru/20221121/nepogoda-1833182896.html
"Россети" ввели режим повышенной готовности в 13 регионах из-за непогоды
"Россети" ввели режим повышенной готовности в 13 регионах из-за непогоды - РИА Новости, 21.11.2022
"Россети" ввели режим повышенной готовности в 13 регионах из-за непогоды
"Россети" ввели режим повышенной готовности в 13 регионах Центра и Поволжья из-за резкого ухудшения погоды и возможных ледяных дождей, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T19:13
2022-11-21T19:13
2022-11-21T19:13
общество
жкх
центр (франция)
поволжье
россети
погода
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Россети" ввели режим повышенной готовности в 13 регионах Центра и Поволжья из-за резкого ухудшения погоды и возможных ледяных дождей, говорится в сообщении компании.Энергетики усилили дежурство в Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Московской, Владимирской, Ивановской, Саратовской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Мордовии.К ликвидации возможных последствий непогоды и оперативному восстановлению электроснабжения готовы более 2 тысяч бригад (9 600 энергетиков и 6 350 единиц спецтехники), уточняется в сообщении.Для резервного питания потребителей компания готова задействовать 1 889 дизель-генераторных установок общей мощностью 87,1 МВт.В случае необходимости будет обеспечено межрегиональное маневрирование сил и средств из других регионов в зоне обслуживания группы "Россети", отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20221117/pereprava-1832355304.html
https://ria.ru/20221121/moskva-1833102897.html
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общество, жкх, центр (франция), поволжье, россети, погода
Общество, ЖКХ, Центр (Франция), Поволжье, Россети, Погода
"Россети" ввели режим повышенной готовности в 13 регионах из-за непогоды
"Россети" ввели режим повышенной готовности в 13 регионах из-за надвигающейся непогоды