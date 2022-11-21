Рейтинг@Mail.ru
"Россети" ввели режим повышенной готовности в 13 регионах из-за непогоды - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/nepogoda-1833182896.html
"Россети" ввели режим повышенной готовности в 13 регионах из-за непогоды
"Россети" ввели режим повышенной готовности в 13 регионах из-за непогоды - РИА Новости, 21.11.2022
"Россети" ввели режим повышенной готовности в 13 регионах из-за непогоды
"Россети" ввели режим повышенной готовности в 13 регионах Центра и Поволжья из-за резкого ухудшения погоды и возможных ледяных дождей, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T19:13
2022-11-21T19:13
общество
жкх
центр (франция)
поволжье
россети
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820051530_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_06e7d7ca32aaa7d5031ec369bc1022a8.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Россети" ввели режим повышенной готовности в 13 регионах Центра и Поволжья из-за резкого ухудшения погоды и возможных ледяных дождей, говорится в сообщении компании.Энергетики усилили дежурство в Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Московской, Владимирской, Ивановской, Саратовской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Мордовии.К ликвидации возможных последствий непогоды и оперативному восстановлению электроснабжения готовы более 2 тысяч бригад (9 600 энергетиков и 6 350 единиц спецтехники), уточняется в сообщении.Для резервного питания потребителей компания готова задействовать 1 889 дизель-генераторных установок общей мощностью 87,1 МВт.В случае необходимости будет обеспечено межрегиональное маневрирование сил и средств из других регионов в зоне обслуживания группы "Россети", отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20221117/pereprava-1832355304.html
https://ria.ru/20221121/moskva-1833102897.html
центр (франция)
поволжье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820051530_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_911d62e100b399be9c02db6540650a7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жкх, центр (франция), поволжье, россети, погода
Общество, ЖКХ, Центр (Франция), Поволжье, Россети, Погода
19:13 21.11.2022
 
"Россети" ввели режим повышенной готовности в 13 регионах из-за непогоды

"Россети" ввели режим повышенной готовности в 13 регионах из-за надвигающейся непогоды

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСнегопад
Снегопад - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Снегопад. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Россети" ввели режим повышенной готовности в 13 регионах Центра и Поволжья из-за резкого ухудшения погоды и возможных ледяных дождей, говорится в сообщении компании.
Энергетики усилили дежурство в Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Московской, Владимирской, Ивановской, Саратовской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Мордовии.
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 23:29
Движение паромов на Керченской переправе приостановили из-за непогоды
К ликвидации возможных последствий непогоды и оперативному восстановлению электроснабжения готовы более 2 тысяч бригад (9 600 энергетиков и 6 350 единиц спецтехники), уточняется в сообщении.
Для резервного питания потребителей компания готова задействовать 1 889 дизель-генераторных установок общей мощностью 87,1 МВт.
В случае необходимости будет обеспечено межрегиональное маневрирование сил и средств из других регионов в зоне обслуживания группы "Россети", отмечается в сообщении.
Противогололедная обработка дорог в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 15:00
Мокрый снег пойдет ночью в Москве, ожидается гололед и сильный ветер
 
ОбществоЖКХЦентр (Франция)ПоволжьеРоссетиПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала