https://ria.ru/20221121/natsproekt-1833176759.html
Более 26 миллиардов рублей направит Воронежская область на нацпроекты
Более 26 миллиардов рублей направит Воронежская область на нацпроекты - РИА Новости, 21.11.2022
Более 26 миллиардов рублей направит Воронежская область на нацпроекты
Свыше 26 миллиардов рублей запланировано направить в 2023 году на реализацию нацпроектов в Воронежской области, сообщает Воронежская областная дума. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:54
2022-11-21T18:54
2022-11-21T18:54
воронежская область
экономика
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воронежская областная дума
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ВОРОНЕЖ, 21 ноя - РИА Новости. Свыше 26 миллиардов рублей запланировано направить в 2023 году на реализацию нацпроектов в Воронежской области, сообщает Воронежская областная дума.Депутаты Воронежской областной думы в нулевом чтении рассмотрели главный финансовый документ региона на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов."В целом доходы областного бюджета следующего года с учетом федеральных средств на данный момент запланированы на уровне более 147,4 миллиарда рублей, расходов — свыше 161 миллиарда рублей. Дефицит является техническим и имеет источники погашения. Они также предусмотрены в бюджете. Таким образом, проект бюджета сбалансирован", – отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.По его словам, при формировании бюджета один из главных акцентов традиционно был сделан на выделении в приоритетном порядке средств для реализации национальных проектов.Председатель областной думы добавил, что в общей сложности на территории региона в 2023 году будет реализовываться 11 национальных проектов. На нацпроект "Здравоохранение" планируется направить свыше 6,6 миллиарда рублей. Вторым по объему вложений станет национальный проект "Безопасные качественные дороги" – здесь расходы на данный момент оцениваются в 5,2 миллиарда рублей. На нацпроект "Образование" расписано более 5,1 миллиарда рублей, 4,4 миллиарда рублей планируется направить на реализацию национального проекта "Демография". Что касается проекта "Жилье и городская среда", то объемы финансирования по нему планируются в объеме 3,3 миллиарда рублей.Ожидается, что 538 миллионов рублей направят на реализацию проекта "Экология", почти 413 миллионов рублей – на "Культуру". Впервые, как отмечает облдума, будут выделены средства на новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", в общей сложности на сегодня его финансирование планируется в объеме 434,6 миллиона рублей.
https://ria.ru/20221116/netesov-1831899787.html
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экономика, владимир нетесов, воронежская область, россия, воронежская областная дума
Воронежская область, Экономика, Владимир Нетесов, Воронежская область, Россия, Воронежская областная Дума
Более 26 миллиардов рублей направит Воронежская область на нацпроекты
Более 26 миллиардов рублей направит Воронежская область на нацпроекты в 2023 году
ВОРОНЕЖ, 21 ноя - РИА Новости. Свыше 26 миллиардов рублей запланировано направить в 2023 году на реализацию нацпроектов в Воронежской области, сообщает Воронежская областная дума.
Депутаты Воронежской областной думы в нулевом чтении рассмотрели главный финансовый документ региона на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов.
"В целом доходы областного бюджета следующего года с учетом федеральных средств на данный момент запланированы на уровне более 147,4 миллиарда рублей, расходов — свыше 161 миллиарда рублей. Дефицит является техническим и имеет источники погашения. Они также предусмотрены в бюджете. Таким образом, проект бюджета сбалансирован", – отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов
.
По его словам, при формировании бюджета один из главных акцентов традиционно был сделан на выделении в приоритетном порядке средств для реализации национальных проектов.
"На эти цели в следующем году предусмотрено более 26,3 миллиарда рублей, из которых только порядка 48,7% – средства федерального бюджета. Несмотря на установленные правительством России предельные уровни софинансирования (2% и 15%), реальное участие области в нацпроектах – более 51%, то есть, свыше 13,5 миллиарда рублей", – пояснил Нетёсов.
Председатель областной думы добавил, что в общей сложности на территории региона в 2023 году будет реализовываться 11 национальных проектов. На нацпроект "Здравоохранение" планируется направить свыше 6,6 миллиарда рублей. Вторым по объему вложений станет национальный проект "Безопасные качественные дороги" – здесь расходы на данный момент оцениваются в 5,2 миллиарда рублей. На нацпроект "Образование" расписано более 5,1 миллиарда рублей, 4,4 миллиарда рублей планируется направить на реализацию национального проекта "Демография". Что касается проекта "Жилье и городская среда", то объемы финансирования по нему планируются в объеме 3,3 миллиарда рублей.
Ожидается, что 538 миллионов рублей направят на реализацию проекта "Экология", почти 413 миллионов рублей – на "Культуру". Впервые, как отмечает облдума, будут выделены средства на новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", в общей сложности на сегодня его финансирование планируется в объеме 434,6 миллиона рублей.