https://ria.ru/20221121/natsproekt-1833176759.html

Более 26 миллиардов рублей направит Воронежская область на нацпроекты

Более 26 миллиардов рублей направит Воронежская область на нацпроекты - РИА Новости, 21.11.2022

Более 26 миллиардов рублей направит Воронежская область на нацпроекты

Свыше 26 миллиардов рублей запланировано направить в 2023 году на реализацию нацпроектов в Воронежской области, сообщает Воронежская областная дума. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T18:54

2022-11-21T18:54

2022-11-21T18:54

воронежская область

экономика

владимир нетесов

воронежская область

россия

воронежская областная дума

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ВОРОНЕЖ, 21 ноя - РИА Новости. Свыше 26 миллиардов рублей запланировано направить в 2023 году на реализацию нацпроектов в Воронежской области, сообщает Воронежская областная дума.Депутаты Воронежской областной думы в нулевом чтении рассмотрели главный финансовый документ региона на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов."В целом доходы областного бюджета следующего года с учетом федеральных средств на данный момент запланированы на уровне более 147,4 миллиарда рублей, расходов — свыше 161 миллиарда рублей. Дефицит является техническим и имеет источники погашения. Они также предусмотрены в бюджете. Таким образом, проект бюджета сбалансирован", – отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.По его словам, при формировании бюджета один из главных акцентов традиционно был сделан на выделении в приоритетном порядке средств для реализации национальных проектов.Председатель областной думы добавил, что в общей сложности на территории региона в 2023 году будет реализовываться 11 национальных проектов. На нацпроект "Здравоохранение" планируется направить свыше 6,6 миллиарда рублей. Вторым по объему вложений станет национальный проект "Безопасные качественные дороги" – здесь расходы на данный момент оцениваются в 5,2 миллиарда рублей. На нацпроект "Образование" расписано более 5,1 миллиарда рублей, 4,4 миллиарда рублей планируется направить на реализацию национального проекта "Демография". Что касается проекта "Жилье и городская среда", то объемы финансирования по нему планируются в объеме 3,3 миллиарда рублей.Ожидается, что 538 миллионов рублей направят на реализацию проекта "Экология", почти 413 миллионов рублей – на "Культуру". Впервые, как отмечает облдума, будут выделены средства на новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", в общей сложности на сегодня его финансирование планируется в объеме 434,6 миллиона рублей.

https://ria.ru/20221116/netesov-1831899787.html

https://ria.ru/20221020/obrazovanie-1825515743.html

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экономика, владимир нетесов, воронежская область, россия, воронежская областная дума