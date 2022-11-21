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Более 26 миллиардов рублей направит Воронежская область на нацпроекты - РИА Новости, 21.11.2022
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Воронежская область
https://ria.ru/20221121/natsproekt-1833176759.html
Более 26 миллиардов рублей направит Воронежская область на нацпроекты
Более 26 миллиардов рублей направит Воронежская область на нацпроекты - РИА Новости, 21.11.2022
Более 26 миллиардов рублей направит Воронежская область на нацпроекты
Свыше 26 миллиардов рублей запланировано направить в 2023 году на реализацию нацпроектов в Воронежской области, сообщает Воронежская областная дума. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:54
2022-11-21T18:54
воронежская область
экономика
владимир нетесов
воронежская область
россия
воронежская областная дума
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ВОРОНЕЖ, 21 ноя - РИА Новости. Свыше 26 миллиардов рублей запланировано направить в 2023 году на реализацию нацпроектов в Воронежской области, сообщает Воронежская областная дума.Депутаты Воронежской областной думы в нулевом чтении рассмотрели главный финансовый документ региона на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов."В целом доходы областного бюджета следующего года с учетом федеральных средств на данный момент запланированы на уровне более 147,4 миллиарда рублей, расходов — свыше 161 миллиарда рублей. Дефицит является техническим и имеет источники погашения. Они также предусмотрены в бюджете. Таким образом, проект бюджета сбалансирован", – отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.По его словам, при формировании бюджета один из главных акцентов традиционно был сделан на выделении в приоритетном порядке средств для реализации национальных проектов.Председатель областной думы добавил, что в общей сложности на территории региона в 2023 году будет реализовываться 11 национальных проектов. На нацпроект "Здравоохранение" планируется направить свыше 6,6 миллиарда рублей. Вторым по объему вложений станет национальный проект "Безопасные качественные дороги" – здесь расходы на данный момент оцениваются в 5,2 миллиарда рублей. На нацпроект "Образование" расписано более 5,1 миллиарда рублей, 4,4 миллиарда рублей планируется направить на реализацию национального проекта "Демография". Что касается проекта "Жилье и городская среда", то объемы финансирования по нему планируются в объеме 3,3 миллиарда рублей.Ожидается, что 538 миллионов рублей направят на реализацию проекта "Экология", почти 413 миллионов рублей – на "Культуру". Впервые, как отмечает облдума, будут выделены средства на новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", в общей сложности на сегодня его финансирование планируется в объеме 434,6 миллиона рублей.
https://ria.ru/20221116/netesov-1831899787.html
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экономика, владимир нетесов, воронежская область, россия, воронежская областная дума
Воронежская область, Экономика, Владимир Нетесов, Воронежская область, Россия, Воронежская областная Дума
18:54 21.11.2022
 
Более 26 миллиардов рублей направит Воронежская область на нацпроекты

Более 26 миллиардов рублей направит Воронежская область на нацпроекты в 2023 году

© Depositphotos.com / mulderphotoВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Depositphotos.com / mulderphoto
Вид на Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 21 ноя - РИА Новости. Свыше 26 миллиардов рублей запланировано направить в 2023 году на реализацию нацпроектов в Воронежской области, сообщает Воронежская областная дума.
Депутаты Воронежской областной думы в нулевом чтении рассмотрели главный финансовый документ региона на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов.
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 12:55Воронежская область
Владимир Нетесов: бюджет Воронежской области сохраняет социальный характер
"В целом доходы областного бюджета следующего года с учетом федеральных средств на данный момент запланированы на уровне более 147,4 миллиарда рублей, расходов — свыше 161 миллиарда рублей. Дефицит является техническим и имеет источники погашения. Они также предусмотрены в бюджете. Таким образом, проект бюджета сбалансирован", – отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
По его словам, при формировании бюджета один из главных акцентов традиционно был сделан на выделении в приоритетном порядке средств для реализации национальных проектов.
"На эти цели в следующем году предусмотрено более 26,3 миллиарда рублей, из которых только порядка 48,7% – средства федерального бюджета. Несмотря на установленные правительством России предельные уровни софинансирования (2% и 15%), реальное участие области в нацпроектах – более 51%, то есть, свыше 13,5 миллиарда рублей", – пояснил Нетёсов.
Председатель областной думы добавил, что в общей сложности на территории региона в 2023 году будет реализовываться 11 национальных проектов. На нацпроект "Здравоохранение" планируется направить свыше 6,6 миллиарда рублей. Вторым по объему вложений станет национальный проект "Безопасные качественные дороги" – здесь расходы на данный момент оцениваются в 5,2 миллиарда рублей. На нацпроект "Образование" расписано более 5,1 миллиарда рублей, 4,4 миллиарда рублей планируется направить на реализацию национального проекта "Демография". Что касается проекта "Жилье и городская среда", то объемы финансирования по нему планируются в объеме 3,3 миллиарда рублей.
Ожидается, что 538 миллионов рублей направят на реализацию проекта "Экология", почти 413 миллионов рублей – на "Культуру". Впервые, как отмечает облдума, будут выделены средства на новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", в общей сложности на сегодня его финансирование планируется в объеме 434,6 миллиона рублей.
В Воронежской области рассказали о финансировании нацпроекта Образование - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 21:26Воронежская область
В Воронежской области рассказали о финансировании нацпроекта "Образование"
 
Воронежская областьЭкономикаВладимир НетесовВоронежская областьРоссияВоронежская областная Дума
 
 
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