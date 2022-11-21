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Генерал НАТО в отставке рассказал о возможных последствиях кибератак на ФРГ - РИА Новости, 21.11.2022
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Генерал НАТО в отставке рассказал о возможных последствиях кибератак на ФРГ
Генерал НАТО в отставке рассказал о возможных последствиях кибератак на ФРГ - РИА Новости, 21.11.2022
Генерал НАТО в отставке рассказал о возможных последствиях кибератак на ФРГ
Возможная кибератака в отношении немецких портов Бремерхафен или Гамбург может серьезно затруднить усилия НАТО по отправке военных подкреплений, заявил бывший... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:39
2022-11-21T18:39
в мире
технологии
бен ходжес
гамбург (город)
сша
германия
нато
кибербезопасность
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Возможная кибератака в отношении немецких портов Бремерхафен или Гамбург может серьезно затруднить усилия НАТО по отправке военных подкреплений, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в интервью агентству Рейтер.По его словам, киберзащита важна так же, как и противоракетная оборона. Он также вспомнил о кибератаке вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году, который поразил IT-системы компаний в нескольких странах мира. В числе прочих пострадал один из ведущих мировых грузоперевозчиков датская компания Maersk, потерявшая до 300 миллионов долларов."Бремерхафен и Гамбург на самом деле являются наиболее важными морскими портами, от которых зависит альянс, в плане военной техники, не только коммерческих грузов... Если мы не сможем использовать Бремерхафен, для США будет очень трудно обеспечивать подкрепление и выполнять свою часть оперативных планов", - заявил Ходжес.По словам генерала, решение Берлина позволить китайской государственной судоходной компании Cosco купить долю в терминале крупнейшего порта ФРГ Гамбурга вызвало "большое беспокойство", потому что "как только они окажутся там, они окажутся внутри экосистемы гавани". Он назвал проблемой знание того, что "китайцы могут влиять на деятельность критической транспортной инфраструктуры или нарушить ее".Ранее федеральный кабинет министров Германии разрешил ограниченное вхождение китайской государственной судоходной компании Cosco в состав операционной компании контейнерного терминала в порту Гамбурга, что позволит Cosco получить 24,9% акций. Теперь вместо вхождения с 35% Cosco сможет получить 24,9-процентную долю в контейнерном терминале Tollerort, принадлежащем гамбургской портовой логистической группе HHLA.
https://ria.ru/20221111/avstraliya-1830664195.html
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в мире, технологии, бен ходжес, гамбург (город), сша, германия, нато, кибербезопасность, кибератаки
В мире, Технологии, Бен Ходжес, Гамбург (город), США, Германия, НАТО, Кибербезопасность, Кибератаки
18:39 21.11.2022
 
Генерал НАТО в отставке рассказал о возможных последствиях кибератак на ФРГ

Генерал в отставке Ходжес: кибератака на порты ФРГ затруднит отправку подкреплений НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкБен Ходжес
Бен Ходжес - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Бен Ходжес. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Возможная кибератака в отношении немецких портов Бремерхафен или Гамбург может серьезно затруднить усилия НАТО по отправке военных подкреплений, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в интервью агентству Рейтер.
По его словам, киберзащита важна так же, как и противоракетная оборона. Он также вспомнил о кибератаке вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году, который поразил IT-системы компаний в нескольких странах мира. В числе прочих пострадал один из ведущих мировых грузоперевозчиков датская компания Maersk, потерявшая до 300 миллионов долларов.
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"Бремерхафен и Гамбург на самом деле являются наиболее важными морскими портами, от которых зависит альянс, в плане военной техники, не только коммерческих грузов... Если мы не сможем использовать Бремерхафен, для США будет очень трудно обеспечивать подкрепление и выполнять свою часть оперативных планов", - заявил Ходжес.
По словам генерала, решение Берлина позволить китайской государственной судоходной компании Cosco купить долю в терминале крупнейшего порта ФРГ Гамбурга вызвало "большое беспокойство", потому что "как только они окажутся там, они окажутся внутри экосистемы гавани". Он назвал проблемой знание того, что "китайцы могут влиять на деятельность критической транспортной инфраструктуры или нарушить ее".
Ранее федеральный кабинет министров Германии разрешил ограниченное вхождение китайской государственной судоходной компании Cosco в состав операционной компании контейнерного терминала в порту Гамбурга, что позволит Cosco получить 24,9% акций. Теперь вместо вхождения с 35% Cosco сможет получить 24,9-процентную долю в контейнерном терминале Tollerort, принадлежащем гамбургской портовой логистической группе HHLA.
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В миреТехнологииБен ХоджесГамбург (город)СШАГерманияНАТОКибербезопасностьКибератаки
 
 
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