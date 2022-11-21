https://ria.ru/20221121/nalog-1833161491.html

В Адыгее участников спецоперации освободили от транспортного налога

В Адыгее участников спецоперации освободили от транспортного налога - РИА Новости, 21.11.2022

В Адыгее участников спецоперации освободили от транспортного налога

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что в региональном парламенте принято решение освободить участников специальной военной операции от транспортного налога. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:50

2022-11-21T17:50

2022-11-21T17:50

мурат кумпилов

россия

владимир путин

частичная мобилизация в россии

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КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что в региональном парламенте принято решение освободить участников специальной военной операции от транспортного налога."В республике принят закон об освобождении участников СВО от уплаты транспортного налога", - написал Кумпилов в Telegram-канале.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики, эта мера будет распространяться и на начисления за 2021 год. То есть налог, который необходимо заплатить до 1 декабря текущего года, таким семьям оплачивать не придется.Уточняется, что если у бойца несколько транспортных средств, то льгота распространяется только на одно из них.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка российских военнослужащих - это святая обязанность всех уровней власти, нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.

https://ria.ru/20221121/dobrovoltsy-1833117903.html

https://ria.ru/20221121/sapozhnikov-1833085611.html

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мурат кумпилов, россия, владимир путин, частичная мобилизация в россии