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В Адыгее участников спецоперации освободили от транспортного налога
В Адыгее участников спецоперации освободили от транспортного налога - РИА Новости, 21.11.2022
В Адыгее участников спецоперации освободили от транспортного налога
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что в региональном парламенте принято решение освободить участников специальной военной операции от транспортного налога. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:50
2022-11-21T17:50
2022-11-21T17:50
мурат кумпилов
россия
владимир путин
частичная мобилизация в россии
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КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что в региональном парламенте принято решение освободить участников специальной военной операции от транспортного налога."В республике принят закон об освобождении участников СВО от уплаты транспортного налога", - написал Кумпилов в Telegram-канале.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики, эта мера будет распространяться и на начисления за 2021 год. То есть налог, который необходимо заплатить до 1 декабря текущего года, таким семьям оплачивать не придется.Уточняется, что если у бойца несколько транспортных средств, то льгота распространяется только на одно из них.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка российских военнослужащих - это святая обязанность всех уровней власти, нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.
https://ria.ru/20221121/dobrovoltsy-1833117903.html
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мурат кумпилов, россия, владимир путин, частичная мобилизация в россии
Мурат Кумпилов, Россия, Владимир Путин, Частичная мобилизация в России
В Адыгее участников спецоперации освободили от транспортного налога
Глава Адыгеи Кумплимов: участники спецоперации освобождены от транспортного налога