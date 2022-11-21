Рейтинг@Mail.ru
Наемник заявил о гибели одного из главных рекрутеров боевиков на Украине - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/naemnik-1832973646.html
Наемник заявил о гибели одного из главных рекрутеров боевиков на Украине
Наемник заявил о гибели одного из главных рекрутеров боевиков на Украине - РИА Новости, 21.11.2022
Наемник заявил о гибели одного из главных рекрутеров боевиков на Украине
На Украине погиб основатель "Интернационального легиона", воевавший на стороне ВСУ француз Гастон Бессон, рассказали в комментариях на его странице в Facebook*... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T01:52
2022-11-21T02:17
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
хорватия
вооруженные силы украины
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_075d75df0c14b7943308d4c7de7b3752.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На Украине погиб основатель "Интернационального легиона", воевавший на стороне ВСУ француз Гастон Бессон, рассказали в комментариях на его странице в Facebook* сослуживцы и знакомые.По словам боевика, он не знает обстоятельств гибели Бессона, поскольку сам недавно уехал из зоны боевых действий домой на неделю.Гастон Бессон — в прошлом наемник в Индокитае, сражался в Хорватии как член крайне правой партии HSP. Он позиционировал себя "борцом за свободу, который занимается вербовкой идеалистов".Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221111/raneniya-1830981904.html
https://ria.ru/20221120/spetsoperatsiya-1832896856.html
украина
россия
хорватия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fac6622d68f2ef56118cbd27776d1cc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, россия, хорватия, вооруженные силы украины, facebook, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Хорватия, Вооруженные силы Украины, Facebook, Франция
01:52 21.11.2022 (обновлено: 02:17 21.11.2022)
 
Наемник заявил о гибели одного из главных рекрутеров боевиков на Украине

Наемник Даксбери заявил о гибели основателя "Интернационального легиона" Гастона Бессона

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На Украине погиб основатель "Интернационального легиона", воевавший на стороне ВСУ француз Гастон Бессон, рассказали в комментариях на его странице в Facebook* сослуживцы и знакомые.

"Покойся с миром, Гастон", — написал наемник Дэйв Даксбери.

По словам боевика, он не знает обстоятельств гибели Бессона, поскольку сам недавно уехал из зоны боевых действий домой на неделю.
Гастон Бессон — в прошлом наемник в Индокитае, сражался в Хорватии как член крайне правой партии HSP. Он позиционировал себя "борцом за свободу, который занимается вербовкой идеалистов".
Бойцы артиллерийского расчета ЧВК Вагнер во время стрельбы из гаубицы Д30 калибра 122 мм по позициям ВСУ в районе Бахмута Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 23:47
Британский наемник получил тяжелые ранения в бою у Артемовска, сообщили СМИ
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.11.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияХорватияВооруженные силы УкраиныFacebookФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала