https://ria.ru/20221121/naemnik-1832973646.html
Наемник заявил о гибели одного из главных рекрутеров боевиков на Украине
Наемник заявил о гибели одного из главных рекрутеров боевиков на Украине - РИА Новости, 21.11.2022
Наемник заявил о гибели одного из главных рекрутеров боевиков на Украине
На Украине погиб основатель "Интернационального легиона", воевавший на стороне ВСУ француз Гастон Бессон, рассказали в комментариях на его странице в Facebook*... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T01:52
2022-11-21T01:52
2022-11-21T02:17
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На Украине погиб основатель "Интернационального легиона", воевавший на стороне ВСУ француз Гастон Бессон, рассказали в комментариях на его странице в Facebook* сослуживцы и знакомые.По словам боевика, он не знает обстоятельств гибели Бессона, поскольку сам недавно уехал из зоны боевых действий домой на неделю.Гастон Бессон — в прошлом наемник в Индокитае, сражался в Хорватии как член крайне правой партии HSP. Он позиционировал себя "борцом за свободу, который занимается вербовкой идеалистов".Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221111/raneniya-1830981904.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Хорватия, Вооруженные силы Украины, Facebook, Франция
01:52 21.11.2022 (обновлено: 02:17 21.11.2022)
Наемник заявил о гибели одного из главных рекрутеров боевиков на Украине
Наемник Даксбери заявил о гибели основателя "Интернационального легиона" Гастона Бессона