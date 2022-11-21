https://ria.ru/20221121/naemnik-1832973646.html

Наемник заявил о гибели одного из главных рекрутеров боевиков на Украине

Наемник заявил о гибели одного из главных рекрутеров боевиков на Украине - РИА Новости, 21.11.2022

Наемник заявил о гибели одного из главных рекрутеров боевиков на Украине

На Украине погиб основатель "Интернационального легиона", воевавший на стороне ВСУ француз Гастон Бессон, рассказали в комментариях на его странице в Facebook*... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T01:52

2022-11-21T01:52

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На Украине погиб основатель "Интернационального легиона", воевавший на стороне ВСУ француз Гастон Бессон, рассказали в комментариях на его странице в Facebook* сослуживцы и знакомые.По словам боевика, он не знает обстоятельств гибели Бессона, поскольку сам недавно уехал из зоны боевых действий домой на неделю.Гастон Бессон — в прошлом наемник в Индокитае, сражался в Хорватии как член крайне правой партии HSP. Он позиционировал себя "борцом за свободу, который занимается вербовкой идеалистов".Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221111/raneniya-1830981904.html

https://ria.ru/20221120/spetsoperatsiya-1832896856.html

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в мире, владимир путин, украина, россия, хорватия, вооруженные силы украины, facebook, франция