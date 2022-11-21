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Министр электрификации Мьянмы встретится с главой "Росатома"

Министр электрификации Мьянмы встретится с главой "Росатома" - РИА Новости, 21.11.2022

Министр электрификации Мьянмы встретится с главой "Росатома"

Делегация Мьянмы во главе с министром электрификации страны Хан Тауном находится с визитом в России, в понедельник запланирована встреча с главой "Росатома"... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:16

2022-11-21T16:16

2022-11-21T16:41

россия

мьянма

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

владивосток

алексей лихачев

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Делегация Мьянмы во главе с министром электрификации страны Хан Тауном находится с визитом в России, в понедельник запланирована встреча с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым, сообщили РИА Новости в делегации министра.Министр прибыл в РФ для участия в международном форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи."Сегодня будут встречаться", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о переговорах с Лихачевым.Как передает корреспондент РИА Новости, в делегацию Мьянмы также входит министр науки и технологий Мьо Тейн Чжо.В начале сентября "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке между Мьянмой и "Росатомом" была подписана дорожная карта о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ предусматривает расширение двусторонней нормативно-правовой базы, возможную реализацию проекта атомной электростанции с реакторами малой мощности на территории Мьянмы, а также подготовку кадров и формирование позитивного общественного мнения в отношении атомной энергетики в Мьянме.

https://ria.ru/20221013/myanma-1823568617.html

россия

мьянма

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мьянма, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, владивосток, алексей лихачев