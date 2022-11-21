https://ria.ru/20221121/myanma-1833131220.html
Министр электрификации Мьянмы встретится с главой "Росатома"
Министр электрификации Мьянмы встретится с главой "Росатома" - РИА Новости, 21.11.2022
Министр электрификации Мьянмы встретится с главой "Росатома"
Делегация Мьянмы во главе с министром электрификации страны Хан Тауном находится с визитом в России, в понедельник запланирована встреча с главой "Росатома"... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:16
2022-11-21T16:16
2022-11-21T16:41
россия
мьянма
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
владивосток
алексей лихачев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Делегация Мьянмы во главе с министром электрификации страны Хан Тауном находится с визитом в России, в понедельник запланирована встреча с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым, сообщили РИА Новости в делегации министра.Министр прибыл в РФ для участия в международном форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи."Сегодня будут встречаться", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о переговорах с Лихачевым.Как передает корреспондент РИА Новости, в делегацию Мьянмы также входит министр науки и технологий Мьо Тейн Чжо.В начале сентября "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке между Мьянмой и "Росатомом" была подписана дорожная карта о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ предусматривает расширение двусторонней нормативно-правовой базы, возможную реализацию проекта атомной электростанции с реакторами малой мощности на территории Мьянмы, а также подготовку кадров и формирование позитивного общественного мнения в отношении атомной энергетики в Мьянме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мьянма, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, владивосток, алексей лихачев
Россия, Мьянма, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика, Владивосток, Алексей Лихачев
16:16 21.11.2022 (обновлено: 16:41 21.11.2022)
Министр электрификации Мьянмы встретится с главой "Росатома"
Министр электрификации Мьянмы совершает визит в Россию и встретится с главой "Росатома"
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Делегация Мьянмы во главе с министром электрификации страны Хан Тауном находится с визитом в России, в понедельник запланирована встреча с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым, сообщили РИА Новости в делегации министра.
Министр прибыл в РФ для участия в международном форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи.
"Сегодня будут встречаться", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о переговорах с Лихачевым.
Как передает корреспондент РИА Новости, в делегацию Мьянмы также входит министр науки и технологий Мьо Тейн Чжо.
В начале сентября "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке
между Мьянмой и "Росатомом" была подписана дорожная карта о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ предусматривает расширение двусторонней нормативно-правовой базы, возможную реализацию проекта атомной электростанции с реакторами малой мощности на территории Мьянмы, а также подготовку кадров и формирование позитивного общественного мнения в отношении атомной энергетики в Мьянме.