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Путин подписал закон о надбавке к пенсии за три ордена Мужества - РИА Новости, 21.11.2022
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Путин подписал закон о надбавке к пенсии за три ордена Мужества
Путин подписал закон о надбавке к пенсии за три ордена Мужества - РИА Новости, 21.11.2022
Путин подписал закон о надбавке к пенсии за три ордена Мужества
Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении в 3,3 размера социальной пенсии гражданам, награжденным... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:42
2022-11-21T15:42
общество
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении в 3,3 размера социальной пенсии гражданам, награжденным тремя орденами Мужества или "За личное мужество".Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон устанавливает дополнительное ежемесячное материальное обеспечение гражданам, награжденным тремя орденами Мужества и (или) "За личное мужество", в 330% от размера социальной пенсии.Законодатели отмечали, что уже существовала аналогичная надбавка для граждан, награжденных орденом Ленина, орденом "За заслуги перед Отечеством" II, III, IV степеней, для лауреатов Ленинской премии, а также лауреатов государственных премий СССР и Российской Федерации.
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общество, владимир путин, россия, вооруженные силы рф
Общество, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ
15:42 21.11.2022
 
Путин подписал закон о надбавке к пенсии за три ордена Мужества

Путин подписал закон о надбавке в 330 процентов к социальной пенсии за три ордена Мужества

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкОрден Мужества
Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении в 3,3 размера социальной пенсии гражданам, награжденным тремя орденами Мужества или "За личное мужество".
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон устанавливает дополнительное ежемесячное материальное обеспечение гражданам, награжденным тремя орденами Мужества и (или) "За личное мужество", в 330% от размера социальной пенсии.
Законодатели отмечали, что уже существовала аналогичная надбавка для граждан, награжденных орденом Ленина, орденом "За заслуги перед Отечеством" II, III, IV степеней, для лауреатов Ленинской премии, а также лауреатов государственных премий СССР и Российской Федерации.
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