https://ria.ru/20221121/muzhestvo-1833121156.html

Путин подписал закон о надбавке к пенсии за три ордена Мужества

Путин подписал закон о надбавке к пенсии за три ордена Мужества - РИА Новости, 21.11.2022

Путин подписал закон о надбавке к пенсии за три ордена Мужества

Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении в 3,3 размера социальной пенсии гражданам, награжденным... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:42

2022-11-21T15:42

2022-11-21T15:42

общество

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении в 3,3 размера социальной пенсии гражданам, награжденным тремя орденами Мужества или "За личное мужество".Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон устанавливает дополнительное ежемесячное материальное обеспечение гражданам, награжденным тремя орденами Мужества и (или) "За личное мужество", в 330% от размера социальной пенсии.Законодатели отмечали, что уже существовала аналогичная надбавка для граждан, награжденных орденом Ленина, орденом "За заслуги перед Отечеством" II, III, IV степеней, для лауреатов Ленинской премии, а также лауреатов государственных премий СССР и Российской Федерации.

https://ria.ru/20220702/orden-1799733155.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир путин, россия, вооруженные силы рф