https://ria.ru/20221121/moshenniki-1833060603.html

Центробанк предупредил о новой схеме телефонных мошенников

Центробанк предупредил о новой схеме телефонных мошенников - РИА Новости, 21.11.2022

Центробанк предупредил о новой схеме телефонных мошенников

Телефонные мошенники стали обзванивать россиян от имени полицейских с легендой о массовой утечке банковских данных и под этим предлогом выспрашивают у... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:17

2022-11-21T13:17

2022-11-21T13:17

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Телефонные мошенники стали обзванивать россиян от имени полицейских с легендой о массовой утечке банковских данных и под этим предлогом выспрашивают у потенциальных жертв данные их платежных карт, чтобы похитить деньги, сообщил ЦБ РФ."Злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками правоохранительных органов. Вначале лжеполицейский сообщает человеку, что по поручению Центрального банка расследует дело о массовой утечке банковских данных, в числе которых могут быть и сведения о гражданине", - говорится в сообщении.Под этим предлогом мошенник предлагает потенциальной жертве сверить банковские сведения с базой украденных данных. Далее злоумышленник спрашивает у человека, в каком банке он обслуживается, просит данные карты, в том числе трехзначный код на ее оборотной стороне."Чтобы убедить потенциальную жертву в правдоподобности истории, мошенник может направить в мессенджер или на электронную почту фото поддельного документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий", - отметил Банк России.Он напомнил, что ни работники банков, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают данные банковской карты (ее номер, трехзначный код с оборотной стороны, смс-код). Эти сведения нужны мошенникам.Кроме того, ни ЦБ, ни представители правоохранительных органов не направляют фото удостоверений или какие-либо другие документы, добавил регулятор.

https://ria.ru/20221116/moshenniki-1831796764.html

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технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), мошенничество, мошенники, безопасность, экономика