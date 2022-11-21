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Центробанк предупредил о новой схеме телефонных мошенников - РИА Новости, 21.11.2022
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Центробанк предупредил о новой схеме телефонных мошенников
Центробанк предупредил о новой схеме телефонных мошенников - РИА Новости, 21.11.2022
Центробанк предупредил о новой схеме телефонных мошенников
Телефонные мошенники стали обзванивать россиян от имени полицейских с легендой о массовой утечке банковских данных и под этим предлогом выспрашивают у... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:17
2022-11-21T13:17
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
мошенничество
мошенники
безопасность
экономика
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Телефонные мошенники стали обзванивать россиян от имени полицейских с легендой о массовой утечке банковских данных и под этим предлогом выспрашивают у потенциальных жертв данные их платежных карт, чтобы похитить деньги, сообщил ЦБ РФ."Злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками правоохранительных органов. Вначале лжеполицейский сообщает человеку, что по поручению Центрального банка расследует дело о массовой утечке банковских данных, в числе которых могут быть и сведения о гражданине", - говорится в сообщении.Под этим предлогом мошенник предлагает потенциальной жертве сверить банковские сведения с базой украденных данных. Далее злоумышленник спрашивает у человека, в каком банке он обслуживается, просит данные карты, в том числе трехзначный код на ее оборотной стороне."Чтобы убедить потенциальную жертву в правдоподобности истории, мошенник может направить в мессенджер или на электронную почту фото поддельного документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий", - отметил Банк России.Он напомнил, что ни работники банков, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают данные банковской карты (ее номер, трехзначный код с оборотной стороны, смс-код). Эти сведения нужны мошенникам.Кроме того, ни ЦБ, ни представители правоохранительных органов не направляют фото удостоверений или какие-либо другие документы, добавил регулятор.
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технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), мошенничество, мошенники, безопасность, экономика
Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Мошенничество, мошенники, Безопасность, Экономика
13:17 21.11.2022
 
Центробанк предупредил о новой схеме телефонных мошенников

Центробанк предупредил о новой схеме телефонных мошенников, которые врут об утечках данных

© Depositphotos.com / Andrey ArkushaБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Depositphotos.com / Andrey Arkusha
Банкомат. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Телефонные мошенники стали обзванивать россиян от имени полицейских с легендой о массовой утечке банковских данных и под этим предлогом выспрашивают у потенциальных жертв данные их платежных карт, чтобы похитить деньги, сообщил ЦБ РФ.
"Злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками правоохранительных органов. Вначале лжеполицейский сообщает человеку, что по поручению Центрального банка расследует дело о массовой утечке банковских данных, в числе которых могут быть и сведения о гражданине", - говорится в сообщении.
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Под этим предлогом мошенник предлагает потенциальной жертве сверить банковские сведения с базой украденных данных. Далее злоумышленник спрашивает у человека, в каком банке он обслуживается, просит данные карты, в том числе трехзначный код на ее оборотной стороне.
"Чтобы убедить потенциальную жертву в правдоподобности истории, мошенник может направить в мессенджер или на электронную почту фото поддельного документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий", - отметил Банк России.
Он напомнил, что ни работники банков, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают данные банковской карты (ее номер, трехзначный код с оборотной стороны, смс-код). Эти сведения нужны мошенникам.
Кроме того, ни ЦБ, ни представители правоохранительных органов не направляют фото удостоверений или какие-либо другие документы, добавил регулятор.
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ТехнологииРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МошенничествомошенникиБезопасностьЭкономика
 
 
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