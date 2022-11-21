https://ria.ru/20221121/monakhi-1833017800.html
Убитых в 1993 году монахов Оптиной пустыни могут канонизировать
Убитых в 1993 году монахов Оптиной пустыни могут канонизировать - РИА Новости, 21.11.2022
Убитых в 1993 году монахов Оптиной пустыни могут канонизировать
В монастыре Оптина пустынь ведут работу по сбору документов для канонизации убитых в 1993 году трех насельников обители, на сайте есть объявление с просьбой... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:23
2022-11-21T11:23
2022-11-21T11:23
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. В монастыре Оптина пустынь ведут работу по сбору документов для канонизации убитых в 1993 году трех насельников обители, на сайте есть объявление с просьбой присылать свидетельства о чудесах, произошедших по молитвам к ним, рассказал РИА Новости наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев).В 2023 году исполняется 30 лет трагедии в Оптиной пустыни - 18 апреля 1993 года душевнобольной человек убил трех насельников монастыря: иеромонаха Василия (Рослякова), иноков Ферапонта (Пушкарёва) и Трофима (Татарникова) – они похоронены на территории обители."Вопрос их канонизации сейчас звучит, стремление их канонизировать в монастыре есть. Братия вся практически за. Сейчас идет работа: уже собрано житие, собирают свидетельства чудес – на сайте монастыря есть объявление, куда присылать. Хотелось бы, конечно, успеть к 30-летию (трагедии – ред.), но не факт, что успеем: сейчас стали строже критерии у комиссии по канонизации святых, нужно приложить справки", - сказал епископ Иосиф.По его словам, уже собраны свидетельства об исцелении по молитвам к монахам, а также факты другой помощи верующим.
https://ria.ru/20221120/rus-1832886662.html
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калуга
Убитых в 1993 году монахов Оптиной пустыни могут канонизировать
В Оптиной пустыни собирают материалы для канонизации убитых в 1993 году монахов
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. В монастыре Оптина пустынь ведут работу по сбору документов для канонизации убитых в 1993 году трех насельников обители, на сайте есть объявление с просьбой присылать свидетельства о чудесах, произошедших по молитвам к ним, рассказал РИА Новости наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев).
В 2023 году исполняется 30 лет трагедии в Оптиной пустыни - 18 апреля 1993 года душевнобольной человек убил трех насельников монастыря: иеромонаха Василия (Рослякова), иноков Ферапонта (Пушкарёва) и Трофима (Татарникова) – они похоронены на территории обители.
"Вопрос их канонизации сейчас звучит, стремление их канонизировать в монастыре есть. Братия вся практически за. Сейчас идет работа: уже собрано житие, собирают свидетельства чудес – на сайте монастыря есть объявление, куда присылать. Хотелось бы, конечно, успеть к 30-летию (трагедии – ред.), но не факт, что успеем: сейчас стали строже критерии у комиссии по канонизации святых, нужно приложить справки", - сказал епископ Иосиф.
По его словам, уже собраны свидетельства об исцелении по молитвам к монахам, а также факты другой помощи верующим.