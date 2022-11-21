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Все меры поддержки мобилизованных, были реализованы, заявили в ФНС - РИА Новости, 21.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/mobilizatsiya-1833215466.html
Все меры поддержки мобилизованных, были реализованы, заявили в ФНС
Все меры поддержки мобилизованных, были реализованы, заявили в ФНС - РИА Новости, 21.11.2022
Все меры поддержки мобилизованных, были реализованы, заявили в ФНС
Все поручения, которые были даны правительством в рамках поддержки мобилизованных, Федеральная налоговая служба (ФНС) исполнила автоматически, заявил глава... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T21:46
2022-11-21T21:46
специальная военная операция на украине
экономика
даниил егоров
владимир путин
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Все поручения, которые были даны правительством в рамках поддержки мобилизованных, Федеральная налоговая служба (ФНС) исполнила автоматически, заявил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Нас назначили платформой по мерам поддержки мобилизованным. Что мы сделали? Мы уже, спасибо большое коллегам из Минобороны, очень быстро получили данные, отработали данные с коллегами вместе, и у нас предоставлены автоматически отсрочки по сдаче отчетности, на девять месяцев рассрочка после демобилизации на уплату налогов. Мы остановили все проверки, остановили любые формы взыскания", - сказал Егоров на встрече, приуроченной ко Дню работника налоговых органов."И тут все меры и поручения, которые Вами были даны, постановлением правительства, все реализованы автоматически", - добавил глава ФНС, обращаясь к президенту РФ.Он также отметил, что в ближайшее время для быстрого оказания необходимых услуг мобилизованным гражданам к ФНС подключится Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и банковская система.Для помощи мобилизованным гражданам были перенесены сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений. Введен мораторий и на контрольные мероприятия в их отношении.Также для них приостанавливается проведение валютных проверок, сдвигаются сроки представления отчетов о движении средств и иных финансовых активов по зарубежным счетам, уведомлений об открытии и закрытии таких счетов и изменении их реквизитов. Данные меры действуют в период службы мобилизованного и до окончания третьего месяца после ее завершения.
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экономика, даниил егоров, владимир путин, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Даниил Егоров, Владимир Путин, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
21:46 21.11.2022
 
Все меры поддержки мобилизованных, были реализованы, заявили в ФНС

ФНС: все меры поддержки мобилизованных были реализованы автоматически

© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в медиабанкЗдание Федеральной налоговой службы на Мосфильмовской улице в Москве
Здание Федеральной налоговой службы на Мосфильмовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Здание Федеральной налоговой службы на Мосфильмовской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Все поручения, которые были даны правительством в рамках поддержки мобилизованных, Федеральная налоговая служба (ФНС) исполнила автоматически, заявил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Нас назначили платформой по мерам поддержки мобилизованным. Что мы сделали? Мы уже, спасибо большое коллегам из Минобороны, очень быстро получили данные, отработали данные с коллегами вместе, и у нас предоставлены автоматически отсрочки по сдаче отчетности, на девять месяцев рассрочка после демобилизации на уплату налогов. Мы остановили все проверки, остановили любые формы взыскания", - сказал Егоров на встрече, приуроченной ко Дню работника налоговых органов.
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"И тут все меры и поручения, которые Вами были даны, постановлением правительства, все реализованы автоматически", - добавил глава ФНС, обращаясь к президенту РФ.
Он также отметил, что в ближайшее время для быстрого оказания необходимых услуг мобилизованным гражданам к ФНС подключится Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и банковская система.
Для помощи мобилизованным гражданам были перенесены сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений. Введен мораторий и на контрольные мероприятия в их отношении.
Также для них приостанавливается проведение валютных проверок, сдвигаются сроки представления отчетов о движении средств и иных финансовых активов по зарубежным счетам, уведомлений об открытии и закрытии таких счетов и изменении их реквизитов. Данные меры действуют в период службы мобилизованного и до окончания третьего месяца после ее завершения.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаДаниил ЕгоровВладимир ПутинРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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