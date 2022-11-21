https://ria.ru/20221121/mobilizatsiya-1833215466.html
Все меры поддержки мобилизованных, были реализованы, заявили в ФНС
Все меры поддержки мобилизованных, были реализованы, заявили в ФНС - РИА Новости, 21.11.2022
Все меры поддержки мобилизованных, были реализованы, заявили в ФНС
Все поручения, которые были даны правительством в рамках поддержки мобилизованных, Федеральная налоговая служба (ФНС) исполнила автоматически, заявил глава... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T21:46
2022-11-21T21:46
2022-11-21T21:46
специальная военная операция на украине
экономика
даниил егоров
владимир путин
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Все поручения, которые были даны правительством в рамках поддержки мобилизованных, Федеральная налоговая служба (ФНС) исполнила автоматически, заявил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Нас назначили платформой по мерам поддержки мобилизованным. Что мы сделали? Мы уже, спасибо большое коллегам из Минобороны, очень быстро получили данные, отработали данные с коллегами вместе, и у нас предоставлены автоматически отсрочки по сдаче отчетности, на девять месяцев рассрочка после демобилизации на уплату налогов. Мы остановили все проверки, остановили любые формы взыскания", - сказал Егоров на встрече, приуроченной ко Дню работника налоговых органов."И тут все меры и поручения, которые Вами были даны, постановлением правительства, все реализованы автоматически", - добавил глава ФНС, обращаясь к президенту РФ.Он также отметил, что в ближайшее время для быстрого оказания необходимых услуг мобилизованным гражданам к ФНС подключится Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и банковская система.Для помощи мобилизованным гражданам были перенесены сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений. Введен мораторий и на контрольные мероприятия в их отношении.Также для них приостанавливается проведение валютных проверок, сдвигаются сроки представления отчетов о движении средств и иных финансовых активов по зарубежным счетам, уведомлений об открытии и закрытии таких счетов и изменении их реквизитов. Данные меры действуют в период службы мобилизованного и до окончания третьего месяца после ее завершения.
https://ria.ru/20221119/kadry-1832701501.html
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экономика, даниил егоров, владимир путин, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Даниил Егоров, Владимир Путин, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Все меры поддержки мобилизованных, были реализованы, заявили в ФНС
ФНС: все меры поддержки мобилизованных были реализованы автоматически
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Все поручения, которые были даны правительством в рамках поддержки мобилизованных, Федеральная налоговая служба (ФНС) исполнила автоматически, заявил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Нас назначили платформой по мерам поддержки мобилизованным. Что мы сделали? Мы уже, спасибо большое коллегам из Минобороны, очень быстро получили данные, отработали данные с коллегами вместе, и у нас предоставлены автоматически отсрочки по сдаче отчетности, на девять месяцев рассрочка после демобилизации на уплату налогов. Мы остановили все проверки, остановили любые формы взыскания", - сказал Егоров на встрече, приуроченной ко Дню работника налоговых органов.
"И тут все меры и поручения, которые Вами были даны, постановлением правительства, все реализованы автоматически", - добавил глава ФНС, обращаясь к президенту РФ.
Он также отметил, что в ближайшее время для быстрого оказания необходимых услуг мобилизованным гражданам к ФНС
подключится Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и банковская система.
Для помощи мобилизованным гражданам были перенесены сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений. Введен мораторий и на контрольные мероприятия в их отношении.
Также для них приостанавливается проведение валютных проверок, сдвигаются сроки представления отчетов о движении средств и иных финансовых активов по зарубежным счетам, уведомлений об открытии и закрытии таких счетов и изменении их реквизитов. Данные меры действуют в период службы мобилизованного и до окончания третьего месяца после ее завершения.