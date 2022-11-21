https://ria.ru/20221121/mobilizatsiya-1833215466.html

Все меры поддержки мобилизованных, были реализованы, заявили в ФНС

Все меры поддержки мобилизованных, были реализованы, заявили в ФНС - РИА Новости, 21.11.2022

Все меры поддержки мобилизованных, были реализованы, заявили в ФНС

Все поручения, которые были даны правительством в рамках поддержки мобилизованных, Федеральная налоговая служба (ФНС) исполнила автоматически, заявил глава... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T21:46

2022-11-21T21:46

2022-11-21T21:46

специальная военная операция на украине

экономика

даниил егоров

владимир путин

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Все поручения, которые были даны правительством в рамках поддержки мобилизованных, Федеральная налоговая служба (ФНС) исполнила автоматически, заявил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Нас назначили платформой по мерам поддержки мобилизованным. Что мы сделали? Мы уже, спасибо большое коллегам из Минобороны, очень быстро получили данные, отработали данные с коллегами вместе, и у нас предоставлены автоматически отсрочки по сдаче отчетности, на девять месяцев рассрочка после демобилизации на уплату налогов. Мы остановили все проверки, остановили любые формы взыскания", - сказал Егоров на встрече, приуроченной ко Дню работника налоговых органов."И тут все меры и поручения, которые Вами были даны, постановлением правительства, все реализованы автоматически", - добавил глава ФНС, обращаясь к президенту РФ.Он также отметил, что в ближайшее время для быстрого оказания необходимых услуг мобилизованным гражданам к ФНС подключится Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и банковская система.Для помощи мобилизованным гражданам были перенесены сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений. Введен мораторий и на контрольные мероприятия в их отношении.Также для них приостанавливается проведение валютных проверок, сдвигаются сроки представления отчетов о движении средств и иных финансовых активов по зарубежным счетам, уведомлений об открытии и закрытии таких счетов и изменении их реквизитов. Данные меры действуют в период службы мобилизованного и до окончания третьего месяца после ее завершения.

https://ria.ru/20221119/kadry-1832701501.html

https://ria.ru/20221116/podderzhka-1832052611.html

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экономика, даниил егоров, владимир путин, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)