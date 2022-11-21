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В Кремле не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации - РИА Новости, 21.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Кремле не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации
В Кремле не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации - РИА Новости, 21.11.2022
В Кремле не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации
Никаких обсуждений, касающихся перспектив второй волны частичной мобилизации в РФ, в Кремле не ведется, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:37
2022-11-21T12:50
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
безопасность
вооруженные силы рф
владимир путин
россия
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Никаких обсуждений, касающихся перспектив второй волны частичной мобилизации в РФ, в Кремле не ведется, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Я не могу говорить за Минобороны, в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли в Кремле вторая волна частичной мобилизации.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий.
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частичная мобилизация в россии, безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:37 21.11.2022 (обновлено: 12:50 21.11.2022)
 
В Кремле не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации

Песков заявил, что в Кремле не ведут разговоров о второй волне частичной мобилизации

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Никаких обсуждений, касающихся перспектив второй волны частичной мобилизации в РФ, в Кремле не ведется, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я не могу говорить за Минобороны, в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли в Кремле вторая волна частичной мобилизации.
Президент Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий.
 
Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииБезопасностьВооруженные силы РФВладимир ПутинРоссияДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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