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В Кремле не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации
В Кремле не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации - РИА Новости, 21.11.2022
В Кремле не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации
Никаких обсуждений, касающихся перспектив второй волны частичной мобилизации в РФ, в Кремле не ведется, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:37
2022-11-21T12:37
2022-11-21T12:50
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
безопасность
вооруженные силы рф
владимир путин
россия
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Никаких обсуждений, касающихся перспектив второй волны частичной мобилизации в РФ, в Кремле не ведется, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Я не могу говорить за Минобороны, в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли в Кремле вторая волна частичной мобилизации.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:37 21.11.2022 (обновлено: 12:50 21.11.2022)
В Кремле не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации
Песков заявил, что в Кремле не ведут разговоров о второй волне частичной мобилизации