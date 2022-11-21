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В Кремле не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации

В Кремле не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации - РИА Новости, 21.11.2022

В Кремле не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации

Никаких обсуждений, касающихся перспектив второй волны частичной мобилизации в РФ, в Кремле не ведется, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:37

2022-11-21T12:37

2022-11-21T12:50

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

безопасность

вооруженные силы рф

владимир путин

россия

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Никаких обсуждений, касающихся перспектив второй волны частичной мобилизации в РФ, в Кремле не ведется, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Я не могу говорить за Минобороны, в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли в Кремле вторая волна частичной мобилизации.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

частичная мобилизация в россии, безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр