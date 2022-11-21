https://ria.ru/20221121/minoborony-1833095251.html

Российские силы за сутки поразили 54 украинских артподразделения

Российские силы за сутки поразили 54 украинских артподразделения - РИА Новости, 21.11.2022

Российские силы за сутки поразили 54 украинских артподразделения

Российские войска уничтожили несколько украинских штабов, 54 артподразделения и склад вооружения, заявило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:42

2022-11-21T14:42

2022-11-21T15:53

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

харьковская область

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили несколько украинских штабов, 54 артподразделения и склад вооружения, заявило в понедельник Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Шевченково Харьковской области, Красный Лиман Донецкой народной республики, Камышеваха и Преображенка Запорожской области, а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад вооружения и военной техники украинских военных.

https://ria.ru/20221121/pvo-1833088410.html

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность