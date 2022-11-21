https://ria.ru/20221121/minoborony-1833095251.html
Российские силы за сутки поразили 54 украинских артподразделения
Российские силы за сутки поразили 54 украинских артподразделения - РИА Новости, 21.11.2022
Российские силы за сутки поразили 54 украинских артподразделения
Российские войска уничтожили несколько украинских штабов, 54 артподразделения и склад вооружения, заявило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:42
2022-11-21T14:42
2022-11-21T15:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили несколько украинских штабов, 54 артподразделения и склад вооружения, заявило в понедельник Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Шевченково Харьковской области, Красный Лиман Донецкой народной республики, Камышеваха и Преображенка Запорожской области, а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад вооружения и военной техники украинских военных.
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
14:42 21.11.2022 (обновлено: 15:53 21.11.2022)
Российские силы за сутки поразили 54 украинских артподразделения
Российские войска уничтожили несколько украинских штабов и 54 артподразделения