Рейтинг@Mail.ru
Российские силы за сутки поразили 54 украинских артподразделения - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/minoborony-1833095251.html
Российские силы за сутки поразили 54 украинских артподразделения
Российские силы за сутки поразили 54 украинских артподразделения - РИА Новости, 21.11.2022
Российские силы за сутки поразили 54 украинских артподразделения
Российские войска уничтожили несколько украинских штабов, 54 артподразделения и склад вооружения, заявило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:42
2022-11-21T15:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830742977_0:114:2902:1746_1920x0_80_0_0_b82bec75223dc3786ef18f6c12a1903c.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили несколько украинских штабов, 54 артподразделения и склад вооружения, заявило в понедельник Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Шевченково Харьковской области, Красный Лиман Донецкой народной республики, Камышеваха и Преображенка Запорожской области, а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад вооружения и военной техники украинских военных.
https://ria.ru/20221121/pvo-1833088410.html
донецкая народная республика
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830742977_212:0:2691:1859_1920x0_80_0_0_f38f86bb9cac77a6405b575ea96fea9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
14:42 21.11.2022 (обновлено: 15:53 21.11.2022)
 
Российские силы за сутки поразили 54 украинских артподразделения

Российские войска уничтожили несколько украинских штабов и 54 артподразделения

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота миномётного расчёта ЮВО
Работа миномётного расчёта ЮВО - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа миномётного расчёта ЮВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили несколько украинских штабов, 54 артподразделения и склад вооружения, заявило в понедельник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Шевченково Харьковской области, Красный Лиман Донецкой народной республики, Камышеваха и Преображенка Запорожской области, а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, в районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад вооружения и военной техники украинских военных.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 14:24Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 11 снарядов РСЗО
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала