https://ria.ru/20221121/minoborony-1833092529.html

ВС России с начала спецоперации уничтожили более 900 украинских РСЗО

ВС России с начала спецоперации уничтожили более 900 украинских РСЗО - РИА Новости, 21.11.2022

ВС России с начала спецоперации уничтожили более 900 украинских РСЗО

ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 901 боевую машину реактивных систем залпового огня украинской армии, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:35

2022-11-21T14:35

2022-11-21T14:37

специальная военная операция на украине

технологии

россия

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 901 боевую машину реактивных систем залпового огня украинской армии, сообщили в понедельник в Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2 543 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6 743 танка и других боевых бронированных машин, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3607 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7302 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20221121/pvo-1833088410.html

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технологии, россия, вооруженные силы рф, безопасность