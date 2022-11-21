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ВС России с начала спецоперации уничтожили более 900 украинских РСЗО
ВС России с начала спецоперации уничтожили более 900 украинских РСЗО - РИА Новости, 21.11.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили более 900 украинских РСЗО
ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 901 боевую машину реактивных систем залпового огня украинской армии, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:35
2022-11-21T14:35
2022-11-21T14:37
специальная военная операция на украине
технологии
россия
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 901 боевую машину реактивных систем залпового огня украинской армии, сообщили в понедельник в Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2 543 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6 743 танка и других боевых бронированных машин, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3607 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7302 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.
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технологии, россия, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
14:35 21.11.2022 (обновлено: 14:37 21.11.2022)
ВС России с начала спецоперации уничтожили более 900 украинских РСЗО
Минобороны: ВС России с начала спецоперации уничтожили 901 боевую машину РСЗО ВСУ