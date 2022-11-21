https://ria.ru/20221121/minirovanie-1833117650.html
Московские суды эвакуируют из-за сообщений о минировании
Московские суды эвакуируют из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 21.11.2022
Московские суды эвакуируют из-за сообщений о минировании
В столичные районные суды общей юрисдикции поступили сообщения с угрозами “минирования”, многие из них эвакуированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:35
2022-11-21T15:35
2022-11-21T15:35
россия
москва
происшествия
московский городской суд
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В столичные районные суды общей юрисдикции поступили сообщения с угрозами “минирования”, многие из них эвакуированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда."Да, такие сообщения поступили в районные суды", - рассказал собеседник агентства.В инстанции уточнили, что эвакуированы Останкинский, Пресненский, Басманный, Нагатинский, Перовский, Кузьминский и Чертановский районные суды общей юрисдикции.Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20221118/minirovanie-1832431007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия, московский городской суд
Россия, Москва, Происшествия, Московский городской суд
Московские суды эвакуируют из-за сообщений о минировании
Несколько московских районных судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В столичные районные суды общей юрисдикции поступили сообщения с угрозами “минирования”, многие из них эвакуированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Да, такие сообщения поступили в районные суды", - рассказал собеседник агентства.
В инстанции уточнили, что эвакуированы Останкинский, Пресненский, Басманный, Нагатинский, Перовский, Кузьминский и Чертановский районные суды общей юрисдикции.
Волна сообщений о "минировании" в разных городах России
продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.