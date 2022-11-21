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Московские суды эвакуируют из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 21.11.2022
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Московские суды эвакуируют из-за сообщений о минировании
Московские суды эвакуируют из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 21.11.2022
Московские суды эвакуируют из-за сообщений о минировании
В столичные районные суды общей юрисдикции поступили сообщения с угрозами “минирования”, многие из них эвакуированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:35
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россия
москва
происшествия
московский городской суд
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В столичные районные суды общей юрисдикции поступили сообщения с угрозами “минирования”,&nbsp; многие из них эвакуированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда."Да, такие сообщения поступили в районные суды", - рассказал собеседник агентства.В инстанции уточнили, что эвакуированы Останкинский, Пресненский, Басманный, Нагатинский, Перовский, Кузьминский и Чертановский районные суды общей юрисдикции.Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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россия, москва, происшествия, московский городской суд
Россия, Москва, Происшествия, Московский городской суд
15:35 21.11.2022
 
Московские суды эвакуируют из-за сообщений о минировании

Несколько московских районных судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В столичные районные суды общей юрисдикции поступили сообщения с угрозами “минирования”,  многие из них эвакуированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Да, такие сообщения поступили в районные суды", - рассказал собеседник агентства.
В инстанции уточнили, что эвакуированы Останкинский, Пресненский, Басманный, Нагатинский, Перовский, Кузьминский и Чертановский районные суды общей юрисдикции.
Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Сапер - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 12:17
Во Владимире эвакуировали облсуд после сообщения о минировании
 
РоссияМоскваПроисшествияМосковский городской суд
 
 
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