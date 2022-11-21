https://ria.ru/20221121/mezhpravkomissiya-1833073364.html

Россия и КНР до 25 ноября проведут межправкомиссию по инвестсотрудничеству

Россия и КНР до 25 ноября проведут межправкомиссию по инвестсотрудничеству - РИА Новости, 21.11.2022

Россия и КНР до 25 ноября проведут межправкомиссию по инвестсотрудничеству

Россия и Китай до 25 ноября проведут заседание межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству в режиме видеоконференции, соответствующее... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:03

2022-11-21T14:03

2022-11-21T14:03

россия-китай: главное

россия

китай

андрей белоусов

александр новак

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия и Китай до 25 ноября проведут заседание межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству в режиме видеоконференции, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации."Провести 9-е заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству до 25 ноября 2022 г. в режиме видеоконференции", - говорится в документе.Утвердить состав российской делегации поручено первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Минэкономразвития, МИД и Управление делами президента РФ должны "осуществить организационное и материально-техническое обеспечение" заседания.На прошлой неделе, 18 ноября, прошло заседание межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству. По его итогам вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия и Китай в 2022 году нарастили торговый оборот в энергетике на 64% в денежном выражении и на 10% - в физическом, а в ближайшее время стороны должны выйти на межправсоглашение, касающееся дальневосточного маршрута поставок газа в КНР.

https://ria.ru/20221118/oborot-1832486339.html

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Алёна Пава

россия, китай, андрей белоусов, александр новак, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика