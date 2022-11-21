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Медиапроект CGTN "Ожившие мифы древнего Китая" стартует 22 ноября - РИА Новости, 21.11.2022
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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221121/mediaproekt-1833087425.html
Медиапроект CGTN "Ожившие мифы древнего Китая" стартует 22 ноября
Медиапроект CGTN "Ожившие мифы древнего Китая" стартует 22 ноября - РИА Новости, 21.11.2022
Медиапроект CGTN "Ожившие мифы древнего Китая" стартует 22 ноября
Во вторник, 22 ноября, будет официально дан старт проекту CGTN (Глобальная телевизионная сеть Китая) по интегрированным коммуникациям традиционной культуры... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:22
2022-11-21T14:33
россия-китай: главное
китай
россия
технологии
китайская глобальная телевизионная сеть (cgtn)
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МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Во вторник, 22 ноября, будет официально дан старт проекту CGTN (Глобальная телевизионная сеть Китая) по интегрированным коммуникациям традиционной культуры "Ожившие мифы древнего Китая".Мультимедийные продукты - а это анимационные видеоролики, длинные свитки живописи и промо песня "Вечные пространства миров" - будут выпущены в основных СМИ Китая и России, а также на основных платформах социальных сетей, включая социальную сеть "ВКонтакте".Работы проекта созданы на основе классических китайских мифов и легенд. Они рассказывают об известных мифических персонажах, таких как Нюйва, Хоу И, Чжуань-сюй, Гун-гун и другие. В этом проекте задействованы знаменитости из России, а кроме того, Алёна, первый полноценный виртуальный персонаж, созданный совместно Россией и Китаем, исполняет промо песню "Вечные пространства миров".
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Алёна Пава
Алёна Пава
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китай, россия, технологии, китайская глобальная телевизионная сеть (cgtn)
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, Технологии, Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN)
14:22 21.11.2022 (обновлено: 14:33 21.11.2022)
 

Медиапроект CGTN "Ожившие мифы древнего Китая" стартует 22 ноября

© Depositphotos.com / LP2tudioТрадиционная китайская башня на фоне Луны, Чэнду, Китай
Традиционная китайская башня на фоне Луны, Чэнду, Китай - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Depositphotos.com / LP2tudio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Во вторник, 22 ноября, будет официально дан старт проекту CGTN (Глобальная телевизионная сеть Китая) по интегрированным коммуникациям традиционной культуры "Ожившие мифы древнего Китая".
Мультимедийные продукты - а это анимационные видеоролики, длинные свитки живописи и промо песня "Вечные пространства миров" - будут выпущены в основных СМИ Китая и России, а также на основных платформах социальных сетей, включая социальную сеть "ВКонтакте".
Работы проекта созданы на основе классических китайских мифов и легенд. Они рассказывают об известных мифических персонажах, таких как Нюйва, Хоу И, Чжуань-сюй, Гун-гун и другие. В этом проекте задействованы знаменитости из России, а кроме того, Алёна, первый полноценный виртуальный персонаж, созданный совместно Россией и Китаем, исполняет промо песню "Вечные пространства миров".
Форум Новое развитие Китая: новые возможности миру
26 октября, 16:10Россия-Китай: Главное
CGTN намерен провести форум "Новое развитие Китая: новые возможности миру"
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияТехнологииКитайская глобальная телевизионная сеть (CGTN)
 
 
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