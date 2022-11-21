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Медиапроект CGTN "Ожившие мифы древнего Китая" стартует 22 ноября
Медиапроект CGTN "Ожившие мифы древнего Китая" стартует 22 ноября - РИА Новости, 21.11.2022
Медиапроект CGTN "Ожившие мифы древнего Китая" стартует 22 ноября
Во вторник, 22 ноября, будет официально дан старт проекту CGTN (Глобальная телевизионная сеть Китая) по интегрированным коммуникациям традиционной культуры... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:22
2022-11-21T14:22
2022-11-21T14:33
россия-китай: главное
китай
россия
технологии
китайская глобальная телевизионная сеть (cgtn)
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МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Во вторник, 22 ноября, будет официально дан старт проекту CGTN (Глобальная телевизионная сеть Китая) по интегрированным коммуникациям традиционной культуры "Ожившие мифы древнего Китая".Мультимедийные продукты - а это анимационные видеоролики, длинные свитки живописи и промо песня "Вечные пространства миров" - будут выпущены в основных СМИ Китая и России, а также на основных платформах социальных сетей, включая социальную сеть "ВКонтакте".Работы проекта созданы на основе классических китайских мифов и легенд. Они рассказывают об известных мифических персонажах, таких как Нюйва, Хоу И, Чжуань-сюй, Гун-гун и другие. В этом проекте задействованы знаменитости из России, а кроме того, Алёна, первый полноценный виртуальный персонаж, созданный совместно Россией и Китаем, исполняет промо песню "Вечные пространства миров".
https://ria.ru/20221026/forum-1826965278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, технологии, китайская глобальная телевизионная сеть (cgtn)
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, Технологии, Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN)