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При обстреле Алчевска украинскими войсками погибли два человека - РИА Новости, 21.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/lnr-1833061593.html
При обстреле Алчевска украинскими войсками погибли два человека
При обстреле Алчевска украинскими войсками погибли два человека - РИА Новости, 21.11.2022
При обстреле Алчевска украинскими войсками погибли два человека
В результате обстрела города Алчевск украинскими войсками из РСЗО HIMARS погибли два мирных жителя и один получил ранения, сообщил в понедельник бывший глава... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:18
2022-11-21T13:18
специальная военная операция на украине
родион мирошник
в мире
алчевск
луганская народная республика
сша
сцкк
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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. В результате обстрела города Алчевск украинскими войсками из РСЗО HIMARS погибли два мирных жителя и один получил ранения, сообщил в понедельник бывший глава представительства Луганской Народной республики в Москве Родион Мирошник."Удар был нанесен по жилому дому. В результате обстрела населенного пункта Алчевск погибли два мирных жителя (мужчина 1969 года рождения и женщина 1974 года рождения), а также пострадала женщина 1992 года рождения", - сообщается в официально Telegram-канале Мирошника.Как сообщало ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в ночь на воскресенье выпустили по населенному пункту Алчевск две ракеты из РСЗО HIMARS.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221121/obstrel-1833051038.html
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алчевск
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родион мирошник, в мире, алчевск, луганская народная республика, сша, сцкк, lockheed martin , bae systems
Специальная военная операция на Украине, Родион Мирошник, В мире, Алчевск, Луганская Народная Республика, США, СЦКК, Lockheed Martin , BAE Systems
13:18 21.11.2022
 
При обстреле Алчевска украинскими войсками погибли два человека

В ЛНР заявили, что при обстреле Алчевска украинскими войсками погибли два человека

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкЗдание гостиницы, поврежденное в результате обстрела ВСУ из РСЗО HIMARS Алчевска
Здание гостиницы, поврежденное в результате обстрела ВСУ из РСЗО HIMARS Алчевска - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Здание гостиницы, поврежденное в результате обстрела ВСУ из РСЗО HIMARS Алчевска. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. В результате обстрела города Алчевск украинскими войсками из РСЗО HIMARS погибли два мирных жителя и один получил ранения, сообщил в понедельник бывший глава представительства Луганской Народной республики в Москве Родион Мирошник.
"Удар был нанесен по жилому дому. В результате обстрела населенного пункта Алчевск погибли два мирных жителя (мужчина 1969 года рождения и женщина 1974 года рождения), а также пострадала женщина 1992 года рождения", - сообщается в официально Telegram-канале Мирошника.
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Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеРодион МирошникВ миреАлчевскЛуганская Народная РеспубликаСШАСЦККLockheed MartinBAE Systems
 
 
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