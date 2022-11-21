При обстреле Алчевска украинскими войсками погибли два человека
В ЛНР заявили, что при обстреле Алчевска украинскими войсками погибли два человека
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкЗдание гостиницы, поврежденное в результате обстрела ВСУ из РСЗО HIMARS Алчевска
Здание гостиницы, поврежденное в результате обстрела ВСУ из РСЗО HIMARS Алчевска. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. В результате обстрела города Алчевск украинскими войсками из РСЗО HIMARS погибли два мирных жителя и один получил ранения, сообщил в понедельник бывший глава представительства Луганской Народной республики в Москве Родион Мирошник.
"Удар был нанесен по жилому дому. В результате обстрела населенного пункта Алчевск погибли два мирных жителя (мужчина 1969 года рождения и женщина 1974 года рождения), а также пострадала женщина 1992 года рождения", - сообщается в официально Telegram-канале Мирошника.
Как сообщало ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в ночь на воскресенье выпустили по населенному пункту Алчевск две ракеты из РСЗО HIMARS.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.