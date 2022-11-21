https://ria.ru/20221121/lnr-1833061593.html

При обстреле Алчевска украинскими войсками погибли два человека

При обстреле Алчевска украинскими войсками погибли два человека - РИА Новости, 21.11.2022

При обстреле Алчевска украинскими войсками погибли два человека

В результате обстрела города Алчевск украинскими войсками из РСЗО HIMARS погибли два мирных жителя и один получил ранения, сообщил в понедельник бывший глава... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:18

2022-11-21T13:18

2022-11-21T13:18

специальная военная операция на украине

родион мирошник

в мире

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луганская народная республика

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сцкк

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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. В результате обстрела города Алчевск украинскими войсками из РСЗО HIMARS погибли два мирных жителя и один получил ранения, сообщил в понедельник бывший глава представительства Луганской Народной республики в Москве Родион Мирошник."Удар был нанесен по жилому дому. В результате обстрела населенного пункта Алчевск погибли два мирных жителя (мужчина 1969 года рождения и женщина 1974 года рождения), а также пострадала женщина 1992 года рождения", - сообщается в официально Telegram-канале Мирошника.Как сообщало ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в ночь на воскресенье выпустили по населенному пункту Алчевск две ракеты из РСЗО HIMARS.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221121/obstrel-1833051038.html

https://ria.ru/20221121/lnr-1832975686.html

алчевск

луганская народная республика

сша

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Ольга Маркова

родион мирошник, в мире, алчевск, луганская народная республика, сша, сцкк, lockheed martin , bae systems