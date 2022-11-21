https://ria.ru/20221121/lavrov-1833049617.html
В Кремле оценили решение Варшавы не пускать Лаврова на СМИД ОБСЕ
В Кремле оценили решение Варшавы не пускать Лаврова на СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 21.11.2022
В Кремле оценили решение Варшавы не пускать Лаврова на СМИД ОБСЕ
Отказ Варшавы в участии главы МИД РФ Сергею Лаврову в заседании СМИД ОБСЕ вряд ли может составить дискомфорт для России и Лаврова, это головная боль ОБСЕ,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:47
2022-11-21T12:47
2022-11-21T13:25
в мире
сергей лавров
россия
варшава
польша
мид польши
обсе
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Отказ Варшавы в участии главы МИД РФ Сергею Лаврову в заседании СМИД ОБСЕ вряд ли может составить дискомфорт для России и Лаврова, это головная боль ОБСЕ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.МИД Польши подтвердил отказ допустить министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который пройдет в Лодзи 1-2 декабря. Ранее об отказе Лаврову в участии в заседании СМИД сообщили ряд СМИ. Решение Польши отказать министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Лодзе беспрецедентно и провокационно, заявили ранее в МИД РФ. Кроме того, российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая пройдёт в Варшаве 24-26 ноября."Давайте вспомним конец прошлого и начало этого года. Именно ОБСЕ тогда собственно отвергла конструктивное предложение России по структурированному, опирающемуся на конкретный проект документов и ориентированному на будущее разговору по вопросам безопасности. ОБСЕ отвергла. Подобные заявления вряд ли могут доставить дискомфорт для нашей стороны, тем более для Сергея Лаврова. Но то, что это большая головная боль ОБСЕ, как для организации, это однозначно", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.Также он уточнил, что от этого "безусловно" ОБСЕ больше потеряет, чем Россия.
https://ria.ru/20221120/polsha-1832862123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, варшава, польша, мид польши, обсе, санкции в отношении россии, дмитрий песков
В мире, Сергей Лавров, Россия, Варшава, Польша, МИД Польши, ОБСЕ, Санкции в отношении России, Дмитрий Песков
12:47 21.11.2022 (обновлено: 13:25 21.11.2022)
В Кремле оценили решение Варшавы не пускать Лаврова на СМИД ОБСЕ
Песков: отказ Польши в участии Лаврова в СМИД ОБСЕ не доставит дискомфорта России
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Отказ Варшавы в участии главы МИД РФ Сергею Лаврову в заседании СМИД ОБСЕ вряд ли может составить дискомфорт для России и Лаврова, это головная боль ОБСЕ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МИД Польши
подтвердил отказ допустить министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который пройдет в Лодзи
1-2 декабря. Ранее об отказе Лаврову в участии в заседании СМИД сообщили ряд СМИ. Решение Польши
отказать министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Лодзе беспрецедентно и провокационно, заявили ранее в МИД РФ. Кроме того, российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая пройдёт в Варшаве 24-26 ноября.
"Давайте вспомним конец прошлого и начало этого года. Именно ОБСЕ тогда собственно отвергла конструктивное предложение России по структурированному, опирающемуся на конкретный проект документов и ориентированному на будущее разговору по вопросам безопасности. ОБСЕ отвергла. Подобные заявления вряд ли могут доставить дискомфорт для нашей стороны, тем более для Сергея Лаврова. Но то, что это большая головная боль ОБСЕ, как для организации, это однозначно", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Также он уточнил, что от этого "безусловно" ОБСЕ больше потеряет, чем Россия.