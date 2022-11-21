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В Госдуме анонсировали создание "культурного фронта"
В Госдуме анонсировали создание "культурного фронта" - РИА Новости, 21.11.2022
В Госдуме анонсировали создание "культурного фронта"
Принято решение о создании в России "Культурного фронта" для сплочения деятелей культуры и искусства, сообщил депутат ГД Николай Бурляев (СРЗП). РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:23
2022-11-21T13:23
2022-11-21T13:33
культура
россия
госдума рф
николай бурляев
общество
новости культуры
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Принято решение о создании в России "Культурного фронта" для сплочения деятелей культуры и искусства, сообщил депутат ГД Николай Бурляев (СРЗП)."Необходима мобилизация и сплочение деятелей культуры и искусства, поэтому принято решение о создании в нашей стране общероссийского общественного внепартийного движения "Культурный фронт России", - сказал он в ходе круглого стола "Консолидация культуры для нашей победы. Актуальные вопросы создания объединённого культурного фронта России".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, николай бурляев, общество, новости культуры
Культура, Россия, Госдума РФ, Николай Бурляев, Общество, Новости культуры
13:23 21.11.2022 (обновлено: 13:33 21.11.2022)
В Госдуме анонсировали создание "культурного фронта"
Депутат Бурляев анонсировал создание "культурного фронта" для сплочения творческих людей