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В Госдуме анонсировали создание "культурного фронта" - РИА Новости, 21.11.2022
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Культура
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В Госдуме анонсировали создание "культурного фронта"
В Госдуме анонсировали создание "культурного фронта" - РИА Новости, 21.11.2022
В Госдуме анонсировали создание "культурного фронта"
Принято решение о создании в России "Культурного фронта" для сплочения деятелей культуры и искусства, сообщил депутат ГД Николай Бурляев (СРЗП). РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:23
2022-11-21T13:33
культура
россия
госдума рф
николай бурляев
общество
новости культуры
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Принято решение о создании в России "Культурного фронта" для сплочения деятелей культуры и искусства, сообщил депутат ГД Николай Бурляев (СРЗП)."Необходима мобилизация и сплочение деятелей культуры и искусства, поэтому принято решение о создании в нашей стране общероссийского общественного внепартийного движения "Культурный фронт России", - сказал он в ходе круглого стола "Консолидация культуры для нашей победы. Актуальные вопросы создания объединённого культурного фронта России".
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россия, госдума рф, николай бурляев, общество, новости культуры
Культура, Россия, Госдума РФ, Николай Бурляев, Общество, Новости культуры
13:23 21.11.2022 (обновлено: 13:33 21.11.2022)
 
В Госдуме анонсировали создание "культурного фронта"

Депутат Бурляев анонсировал создание "культурного фронта" для сплочения творческих людей

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкНиколай Бурляев
Николай Бурляев - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Николай Бурляев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Принято решение о создании в России "Культурного фронта" для сплочения деятелей культуры и искусства, сообщил депутат ГД Николай Бурляев (СРЗП).
"Необходима мобилизация и сплочение деятелей культуры и искусства, поэтому принято решение о создании в нашей стране общероссийского общественного внепартийного движения "Культурный фронт России", - сказал он в ходе круглого стола "Консолидация культуры для нашей победы. Актуальные вопросы создания объединённого культурного фронта России".
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