https://ria.ru/20221121/kultura-1833063046.html

В Госдуме анонсировали создание "культурного фронта"

В Госдуме анонсировали создание "культурного фронта" - РИА Новости, 21.11.2022

В Госдуме анонсировали создание "культурного фронта"

Принято решение о создании в России "Культурного фронта" для сплочения деятелей культуры и искусства, сообщил депутат ГД Николай Бурляев (СРЗП). РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:23

2022-11-21T13:23

2022-11-21T13:33

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Принято решение о создании в России "Культурного фронта" для сплочения деятелей культуры и искусства, сообщил депутат ГД Николай Бурляев (СРЗП)."Необходима мобилизация и сплочение деятелей культуры и искусства, поэтому принято решение о создании в нашей стране общероссийского общественного внепартийного движения "Культурный фронт России", - сказал он в ходе круглого стола "Консолидация культуры для нашей победы. Актуальные вопросы создания объединённого культурного фронта России".

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Кирилл Волков

россия, госдума рф, николай бурляев, общество, новости культуры