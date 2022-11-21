https://ria.ru/20221121/kuba-1833181227.html

Президент Кубы оценил вклад российских инвесторов в экономику острова

Президент Кубы оценил вклад российских инвесторов в экономику острова - РИА Новости, 21.11.2022

Президент Кубы оценил вклад российских инвесторов в экономику острова

Российские инвесторы и компании, а также двусторонние программы сотрудничества вносят заметный вклад в экономику и развитие Кубы, стороны продолжают укрепление... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T19:08

2022-11-21T19:08

2022-11-21T19:08

цены на нефть

мигель диас-канель

владимир путин

фидель кастро

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москва

куба

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МЕХИКО, 21 ноя - РИА Новости. Российские инвесторы и компании, а также двусторонние программы сотрудничества вносят заметный вклад в экономику и развитие Кубы, стороны продолжают укрепление связей в экономике и торговле, заявил в ходе визита в Москву президент Кубы Мигель Диас-Канель."У нас прекрасные двусторонние политические отношения, и также мы предпринимаем ряд шагов для углубления экономических и торговых связей - все это на взаимовыгодной основе. Хочу отметить и вклад российских инвестиций в экономику Кубы и национальный план развития до 2030 года - он очень заметен, как и участие группы компаний и совместных с Россией программ", - заявил политик в интервью телеканалу RT.Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером. В программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.В поездке президента Кубы сопровождают глава МИД Бруно Родригес Паррилья, вице-премьер по вопросам экономики и планирования Алехандро Хиль Фернандес, министр внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка Диас, министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда и глава министерства энергетики и горной добычи Висенте де ла О Леви.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, мигель диас-канель, владимир путин, фидель кастро, россия, москва, куба