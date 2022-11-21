https://ria.ru/20221121/kuba-1833106813.html

Санкции не способны сдержать развитие России и Кубы, заявил Медведев

Санкции не способны сдержать развитие России и Кубы, заявил Медведев - РИА Новости, 21.11.2022

Санкции не способны сдержать развитие России и Кубы, заявил Медведев

Россия и Куба находятся под бесконечным потоком санкций, но никакие ограничения не способны сдержать их развитие, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:09

2022-11-21T15:09

2022-11-21T15:13

в мире

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куба

единая россия

дмитрий медведев

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мигель диас-канель бермудес

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия и Куба находятся под бесконечным потоком санкций, но никакие ограничения не способны сдержать их развитие, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, российский политик отметил, что оба государства продолжат развивать свои связи и сотрудничество.Во время встречи с кубинским лидером, прилетевшим в Москву, Медведев отметил, что у иностранного политика запланирован большой визит, в ходе которого ожидается встреча с президентом Владимиром Путиным, переговоры с парламентом, партийные контакты. Такие многоаспектные контакты свидетельствуют о добрых, дружественных отношениях между странами, отметил Медведев."Мир очень сложный. Наши страны находятся под бесконечным потоком санкций, ограничений. В этом смысле у нас есть чем обменяться в этом плане. Тот опыт, который накоплен Кубой в этом плане, носит бесценный характер", - сказал Медведев.При этом никакие санкции не способны сдержать развитие Кубы и РФ, подчеркнул он."Безусловно, мы и дальше продолжим наши добрые контакты. Будем обогащать экономические, образовательные и прочие связи между нашими странами. Естественно, развивать партийное сотрудничество между Коммунистической партией Кубы и партией "Единая Россия", которую я сейчас возглавляю", - добавил политик.Зампред Совбеза также тепло приветствовал лидера Кубы. "Добро пожаловать в Россию! Чтобы вам было тепло, мы специально развели огонь, камин, который отражает сердечное тепло, с которым мы всегда встречаем наших кубинских друзей",- сказал Медведев.

https://ria.ru/20221121/kuba-1833105379.html

https://ria.ru/20221118/sotrudnichestvo-1832390134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, куба, единая россия, дмитрий медведев, владимир путин, мигель диас-канель бермудес