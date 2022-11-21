https://ria.ru/20221121/kredity-1833162858.html

ЦБ установил лимиты на выдачу потребкредитов в первом квартале

ЦБ установил лимиты на выдачу потребкредитов в первом квартале - РИА Новости, 21.11.2022

ЦБ установил лимиты на выдачу потребкредитов в первом квартале

Банк России установил макропруденциальные лимиты для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций на выдачу необеспеченных потребкредитов в... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:53

2022-11-21T17:53

2022-11-21T17:56

экономика

ипотека

россия

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_df52de5a0c4bbf4aca5d11f2311c3021.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Банк России установил макропруденциальные лимиты для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций на выдачу необеспеченных потребкредитов в первом квартале 2023 года, говорится в сообщении регулятора."Банк России установил на первый квартал 2023 года для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам (займам). Макропруденциальные лимиты будут действовать в отношении потребительских кредитов (займов), которые с 1 января по 31 марта 2023 года будут предоставлены и приобретены, а также в отношении потребительских кредитов (займов) с лимитом кредитования, лимит по которым будет установлен (увеличен) в указанный период", - пишет ЦБ.Согласно релизу регулятора, доля кредитов, предоставленных заемщикам с долговой нагрузкой более 80%, будет ограничена 25% от совокупного объема предоставленных потребительских кредитов. Доля необеспеченных потребительских кредитов со сроком более 5 лет ограничена 10%. Для МФО регулятор вводит лимит по показателю долговой нагрузки 35% от объема предоставленных потребительских займов в течение квартала.Отмечается, что мера направлена на ограничение роста закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов.Решение о значении макропруденциальных лимитов на второй квартал 2023 года будет принято Банком России в феврале 2023 года с учетом динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования, добавил регулятор.

https://ria.ru/20221121/riski-1833155640.html

https://ria.ru/20221119/ipoteka-1832619719.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ипотека, россия, центральный банк рф (цб рф)