https://ria.ru/20221121/kredity-1833162858.html
ЦБ установил лимиты на выдачу потребкредитов в первом квартале
ЦБ установил лимиты на выдачу потребкредитов в первом квартале - РИА Новости, 21.11.2022
ЦБ установил лимиты на выдачу потребкредитов в первом квартале
Банк России установил макропруденциальные лимиты для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций на выдачу необеспеченных потребкредитов в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:53
2022-11-21T17:53
2022-11-21T17:56
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Банк России установил макропруденциальные лимиты для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций на выдачу необеспеченных потребкредитов в первом квартале 2023 года, говорится в сообщении регулятора."Банк России установил на первый квартал 2023 года для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам (займам). Макропруденциальные лимиты будут действовать в отношении потребительских кредитов (займов), которые с 1 января по 31 марта 2023 года будут предоставлены и приобретены, а также в отношении потребительских кредитов (займов) с лимитом кредитования, лимит по которым будет установлен (увеличен) в указанный период", - пишет ЦБ.Согласно релизу регулятора, доля кредитов, предоставленных заемщикам с долговой нагрузкой более 80%, будет ограничена 25% от совокупного объема предоставленных потребительских кредитов. Доля необеспеченных потребительских кредитов со сроком более 5 лет ограничена 10%. Для МФО регулятор вводит лимит по показателю долговой нагрузки 35% от объема предоставленных потребительских займов в течение квартала.Отмечается, что мера направлена на ограничение роста закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов.Решение о значении макропруденциальных лимитов на второй квартал 2023 года будет принято Банком России в феврале 2023 года с учетом динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования, добавил регулятор.
https://ria.ru/20221121/riski-1833155640.html
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экономика, ипотека, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
17:53 21.11.2022 (обновлено: 17:56 21.11.2022)
ЦБ установил лимиты на выдачу потребкредитов в первом квартале
ЦБ России установил лимиты для банков и МФО на выдачу потребкредитов в первом квартале
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Банк России установил макропруденциальные лимиты для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций на выдачу необеспеченных потребкредитов в первом квартале 2023 года, говорится в сообщении
регулятора.
"Банк России установил на первый квартал 2023 года для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам (займам). Макропруденциальные лимиты будут действовать в отношении потребительских кредитов (займов), которые с 1 января по 31 марта 2023 года будут предоставлены и приобретены, а также в отношении потребительских кредитов (займов) с лимитом кредитования, лимит по которым будет установлен (увеличен) в указанный период", - пишет ЦБ.
Согласно релизу регулятора, доля кредитов, предоставленных заемщикам с долговой нагрузкой более 80%, будет ограничена 25% от совокупного объема предоставленных потребительских кредитов. Доля необеспеченных потребительских кредитов со сроком более 5 лет ограничена 10%. Для МФО регулятор вводит лимит по показателю долговой нагрузки 35% от объема предоставленных потребительских займов в течение квартала.
Отмечается, что мера направлена на ограничение роста закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов.
Решение о значении макропруденциальных лимитов на второй квартал 2023 года будет принято Банком России в феврале 2023 года с учетом динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования, добавил регулятор.