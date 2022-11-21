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В ЦБ прокомментировали новые ограничения на выдачу потребкредитов - РИА Новости, 21.11.2022
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В ЦБ прокомментировали новые ограничения на выдачу потребкредитов
В ЦБ прокомментировали новые ограничения на выдачу потребкредитов - РИА Новости, 21.11.2022
В ЦБ прокомментировали новые ограничения на выдачу потребкредитов
ЦБ РФ ожидает, что мера по ограничению роста закредитованности граждан затронет не более 10% от объема выдачи необеспеченных потребкредитов, говорится в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:45
2022-11-21T17:59
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ ожидает, что мера по ограничению роста закредитованности граждан затронет не более 10% от объема выдачи необеспеченных потребкредитов, говорится в пресс-релизе регулятора.Банк России в понедельник сообщил, что принял меры по ограничению роста закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Для этого он установил на первый квартал 2023 года для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам."Влияние принятых мер на банки будет неоднородным, так как банки отличаются по доле необеспеченных потребительских кредитов, предоставляемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой и на длительные сроки. Ожидается, что в целом по банковскому сектору вводимое ограничение затронет не более 10% от объема предоставляемых необеспеченных потребительских кредитов", - сказано в сообщении.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
17:45 21.11.2022 (обновлено: 17:59 21.11.2022)
 
В ЦБ прокомментировали новые ограничения на выдачу потребкредитов

ЦБ: новые ограничительные меры затронут не более десяти процентов необеспеченных кредитов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкВыдача денег в банкомате
Выдача денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ ожидает, что мера по ограничению роста закредитованности граждан затронет не более 10% от объема выдачи необеспеченных потребкредитов, говорится в пресс-релизе регулятора.
Банк России в понедельник сообщил, что принял меры по ограничению роста закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Для этого он установил на первый квартал 2023 года для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам.
"Влияние принятых мер на банки будет неоднородным, так как банки отличаются по доле необеспеченных потребительских кредитов, предоставляемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой и на длительные сроки. Ожидается, что в целом по банковскому сектору вводимое ограничение затронет не более 10% от объема предоставляемых необеспеченных потребительских кредитов", - сказано в сообщении.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 17:33
ЦБ опасается макроэкономических рисков при росте закредитованности граждан
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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