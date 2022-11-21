https://ria.ru/20221121/kredity-1833159292.html

В ЦБ прокомментировали новые ограничения на выдачу потребкредитов

В ЦБ прокомментировали новые ограничения на выдачу потребкредитов - РИА Новости, 21.11.2022

В ЦБ прокомментировали новые ограничения на выдачу потребкредитов

ЦБ РФ ожидает, что мера по ограничению роста закредитованности граждан затронет не более 10% от объема выдачи необеспеченных потребкредитов, говорится в... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:45

2022-11-21T17:45

2022-11-21T17:59

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785961988_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_86e2480fe2f13a236c60c0c680a93686.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ ожидает, что мера по ограничению роста закредитованности граждан затронет не более 10% от объема выдачи необеспеченных потребкредитов, говорится в пресс-релизе регулятора.Банк России в понедельник сообщил, что принял меры по ограничению роста закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Для этого он установил на первый квартал 2023 года для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам."Влияние принятых мер на банки будет неоднородным, так как банки отличаются по доле необеспеченных потребительских кредитов, предоставляемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой и на длительные сроки. Ожидается, что в целом по банковскому сектору вводимое ограничение затронет не более 10% от объема предоставляемых необеспеченных потребительских кредитов", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20221121/riski-1833155640.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)