https://ria.ru/20221121/kreditovanie-1833208302.html
Банки в России в октябре нарастили корпоративное кредитование
Банки в России в октябре нарастили корпоративное кредитование - РИА Новости, 21.11.2022
Банки в России в октябре нарастили корпоративное кредитование
Корпоративное кредитование в России активно растет третий месяц подряд, в октябре рост составил 2,4%, выдачи кредитов населению замедлились, увеличившись за... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T20:59
2022-11-21T20:59
2022-11-21T21:10
экономика
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Корпоративное кредитование в России активно растет третий месяц подряд, в октябре рост составил 2,4%, выдачи кредитов населению замедлились, увеличившись за этот месяц на 1%, следует из материалов Банка России."Корпоративное кредитование выросло на значительные 1,3 триллиона рублей (+2,4%). Такой высокий темп держится уже три месяца подряд (в сентябре +2,5%, в августе +2,4%), а с начала года прирост составил 5,4 триллиона рублей (+10,7%), что практически равно результату за весь 2021 год (+5,5 триллиона рублей, +11,7%)", - сказано в документе.При этом кредитование населения в октябре замедлилось, рост составил 1%, тогда как в сентябре оно выросло на 1,6%, следует из материалов регулятора. Заметно замедлилось необеспеченное потребительское кредитование – до роста в 0,3% (по предварительным данным) после увеличения 0,9% в сентябре, указал ЦБ."Вероятнее всего, замедление вызвано снижением спроса со стороны населения, отложившего крупные покупки в условиях возросшей неопределенности, ужесточением кредитной политики банков, в том числе выразившимся в повышении стоимости кредитов (по данным опросов кредитных организаций, ставки по вновь выдаваемым кредитам выросли в октябре на 2 процентного пункта)", - сообщил регулятор.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
20:59 21.11.2022 (обновлено: 21:10 21.11.2022)
Банки в России в октябре нарастили корпоративное кредитование
ЦБ: банки в России в октябре нарастили корпоративное кредитование на 2,4 процента
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Корпоративное кредитование в России активно растет третий месяц подряд, в октябре рост составил 2,4%, выдачи кредитов населению замедлились, увеличившись за этот месяц на 1%, следует из материалов Банка России.
"Корпоративное кредитование выросло на значительные 1,3 триллиона рублей (+2,4%). Такой высокий темп держится уже три месяца подряд (в сентябре +2,5%, в августе +2,4%), а с начала года прирост составил 5,4 триллиона рублей (+10,7%), что практически равно результату за весь 2021 год (+5,5 триллиона рублей, +11,7%)", - сказано в документе.
При этом кредитование населения в октябре замедлилось, рост составил 1%, тогда как в сентябре оно выросло на 1,6%, следует из материалов регулятора. Заметно замедлилось необеспеченное потребительское кредитование – до роста в 0,3% (по предварительным данным) после увеличения 0,9% в сентябре, указал ЦБ.
"Вероятнее всего, замедление вызвано снижением спроса со стороны населения, отложившего крупные покупки в условиях возросшей неопределенности, ужесточением кредитной политики банков, в том числе выразившимся в повышении стоимости кредитов (по данным опросов кредитных организаций, ставки по вновь выдаваемым кредитам выросли в октябре на 2 процентного пункта)", - сообщил регулятор.