https://ria.ru/20221121/kosovo-1833208561.html

Власти Косово раскритиковали ЕС за позицию по соглашению с Сербией

Власти Косово раскритиковали ЕС за позицию по соглашению с Сербией - РИА Новости, 21.11.2022

Власти Косово раскритиковали ЕС за позицию по соглашению с Сербией

Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти обвинил главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в отказе от намеченного ЕС до марта 2023 года срока по... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T21:00

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2022-11-21T21:07

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БЕЛГРАД, 21 ноя - РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти обвинил главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в отказе от намеченного ЕС до марта 2023 года срока по договору о полной нормализации отношений Белграда и Приштины.Боррель проводит в понедельник в Брюсселе новый раунд переговоров на высшем уровне между Белградом и Приштиной на фоне обострения ситуации в Косово. По итогам встреч президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры об отсрочке спорных мер косовоалбанских властей по штрафам за выданные сербскими властями автомобильные номера не дали результатов, и предстоит "нелегкий предстоящий период"."ЕС предложил, чтобы (самопровозглашенное – ред.) Косово не выписывало штрафы за нелегальные регистрационные таблицы, продолжило с предупреждениями, а Сербия чтобы больше не выдавала номера с буквенными сокращениями косовских городов", - цитирует Курти портал Kosovo online."Конечно, для нас неприемлемо, если это не сопровождается тем, на что мы были позваны, чтобы срочно обязались на окончательный договор о полной нормализации отношений. Срок был – март 2023 года. То есть мы приехали в Брюссель, чтобы договориться о новом пути к соглашению до марта 2023 года. С сожалением должен сказать, что посредники, в данном случае Боррель, отказались от срока, который был в марте 2023 года, по предложению ЕС о нормализации отношений", - указал косовский "премьер".По его словам ФРГ и Франция ранее "сами предложили" срок окончательного соглашения Белграда и Приштины до 2023 марта и это можно считать предложением всего ЕС.Косовская полиция сообщила накануне, что с 1 ноября владельцам автомобилей в крае с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданными властями Сербии, выдано 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS – "Республика Косово". C 22 ноября до 21 января 2023 года каждому владельцу автомобиля на территории Косово с "нелегальными номерами" полиция будет выписывать штрафы.Вучич в воскресенье заявил, что ожидает, что косовоалбанские власти не отменят своего решения о штрафах за сербские номера и что произойдет обострение в Косово после 21 ноября из-за спорных мер Приштины.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.

https://ria.ru/20221121/kosovo-1833167501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, авто, жозеп боррель, альбин курти, александр вучич, косово, сербия, приштина, евросоюз