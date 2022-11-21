https://ria.ru/20221121/kosovo-1833167501.html

Сербия и Косово не пришли к решению о деэскалации

Сербия и Косово не пришли к решению о деэскалации - РИА Новости, 21.11.2022

Сербия и Косово не пришли к решению о деэскалации

Белград и Приштина после переговоров в Брюсселе не пришли к решению по деэскалации ситуации, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T18:10

2022-11-21T18:10

2022-11-21T19:18

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сербия

косово

еврокомиссия

александр вучич

альбин курти

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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Белград и Приштина после переговоров в Брюсселе не пришли к решению по деэскалации ситуации, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано."Косово, Сербия: экстренное совещание на высоком уровне президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра республики Косово Альбина Курти в Брюсселе, организованное высоким представителем ЕС по международным делам Жозепом Боррелем, завершено. Речь шла об ответственности обоих лидеров за срочную деэскалацию. К сожалению, сегодня они не согласовали решение", - написал Стано в своем Twitter.Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что переговоры с делегацией самопровозглашенной республики Косово в Брюсселе об отсрочке спорных мер Приштины пока не дали результатов.Боррель в своем заявлении отметил, что Евросоюз сделал предложение для успокоения ситуации, "которое президент Вучич сегодня принял, но, к сожалению, премьер-министр Курти - нет"."Таково было предложение, (решения по которому - ред.) мы почти достигли. Но поскольку это было невозможно по многим различным причинам, я призываю обе стороны выполнить эти два запроса", - добавил он.Это бы дало сторонам, по словам Борреля, пространство и время для поиска "устойчивого решения вопросу номерных знаков в контексте нормализации отношений"."Я проинформирую страны-члены (Евросоюза - ред.), проинформирую моих коллег-министров иностранных дел, наших партнеров о поведении сторон и недостатке уважения международных юридических обязательств, и я должен сказать, что это в особенности касается Косово. Я знаю, что это посылает очень негативный политический сигнал", - заявил Боррель.Косовская полиция сообщила накануне, что с 1 ноября владельцам автомобилей в крае с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданными властями Сербии, выдано 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS – "Республика Косово". C 22 ноября до 21 января 2023 года каждому владельцу автомобиля на территории Косово с "нелегальными номерами" полиция будет выписывать штрафы.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.

https://ria.ru/20221120/kosovo-1832871630.html

https://ria.ru/20221121/vuchich-1833102123.html

https://ria.ru/20221121/kosovo-1833142872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, косово, еврокомиссия, александр вучич, альбин курти