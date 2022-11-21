https://ria.ru/20221121/kosovo-1833142872.html

Белград заявил о готовности защищать сербов в Косово и Метохии

Белград заявил о готовности защищать сербов в Косово и Метохии - РИА Новости, 21.11.2022

Белград заявил о готовности защищать сербов в Косово и Метохии

Вооруженные силы Сербии готовы предпринять все меры, чтобы по приказу президента Александра Вучича защитить сербов в Косово и Метохии, заявил министр обороны... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:49

2022-11-21T16:49

2022-11-21T16:49

в мире

сербия

косово

александр вучич

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БЕЛГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы Сербии готовы предпринять все меры, чтобы по приказу президента Александра Вучича защитить сербов в Косово и Метохии, заявил министр обороны страны Милош Вучевич.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель проводит в понедельник в Брюсселе новый раунд переговоров на высшем уровне между Белградом и Приштиной на фоне обострения ситуации в Косово. Переговоры начались с каждой из сторон по отдельности уже в 8.00 (10.00 мск), после этого проходят совместные встречи. Согласно источникам на переговорах сербских СМИ, разговоры проходят тяжело, ожидается обращение Вучича к гражданам вечером в понедельник по итогам раунда."Если президент Сербии прикажет, армия предпримет все меры для защиты сербов в Косово и Метохии. Не знаю что еще сказать, если не хотите повторения (военных операций Хорватии в войну 1992-1995 годов – ред.) "Молния" и "Буря". Или если думаете, что нам лучше сидеть по кафе в Белграде и Нови-Саде и в комфорте смотреть чемпионат мира по футболу", - заявил глава МО в эфире TV Pink.При этом он указал, что переговоры – лучшее решение, чем любой конфликт. "Думаю, что лучше тысячу дней и часов разговаривать и смотреть на мрачные лица переговорщиков, чем провести полтора часа в окопах. Наше пространство для маневра очень стеснено, но было бы хорошо, если бы от Сербии не требовали раскрыть все карты заранее и то, что будем делать в зависимости от обстановки, не говоря о том, к чему армия Сербии готова и какие у нас планы A, B, С", - указал Вучевич и добавил, что рассматриваются все опции, но прежде всего – переговоры.Косовская полиция сообщила накануне, что с 1 ноября владельцам автомобилей в крае с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданными властями Сербии, выдано 1 740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS – "Республика Косово". C 22 ноября до 21 января 2023 года каждому владельцу автомобиля на территории Косово с "нелегальными номерами" полиция будет выписывать штрафы.Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье высказал мнение, что косовоалбанские власти не отменят своего решения о штрафах за сербские номера и что произойдет обострение в Косово после 21 ноября из-за спорных мер Приштины.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.

https://ria.ru/20221120/kosovo-1832871630.html

https://ria.ru/20221103/serby-1829103163.html

https://ria.ru/20221016/serbiya-1824440349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, косово, александр вучич