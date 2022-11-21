https://ria.ru/20221121/konservatory-1833132615.html

Поддержка консерваторов Британии упала до рекордного уровня, показал опрос

Поддержка консерваторов Британии упала до рекордного уровня, показал опрос - РИА Новости, 21.11.2022

Поддержка консерваторов Британии упала до рекордного уровня, показал опрос

Консервативная партия Великобритании столкнулась с наименьшим уровнем поддержки избирателей за последние 15 лет в связи с проводимой ею экономической политикой, РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:18

2022-11-21T16:18

2022-11-21T16:25

риши сунак

борис джонсон

великобритания

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украина

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Консервативная партия Великобритании столкнулась с наименьшим уровнем поддержки избирателей за последние 15 лет в связи с проводимой ею экономической политикой, несмотря на высокий уровень доверия премьеру-консерватору, сообщает издание Evening Standard со ссылкой на данные социологической службы Ipsos ("Ипсос").По данным опроса, 62% британцев выразили негативное отношение к консерваторам, в то время как 60% заявили, что больше не доверяют действиям партии в области экономики. Более того, девять из десяти опрошенных среди тех, кто больше не поддерживает экономическую политику Консервативной партии, сообщили, что у партии вряд ли получится вернуть их доверие к дате следующих выборов - январю 2025 года.Несмотря на падение поддержки консерваторов, доверие к Риши Сунаку, новому премьер-министру от Консервативной партии, остается высоким: 47% населения заявляют о симпатиях к нему, тогда как только 26% симпатизируют партии, которую он представляет. Кроме того, 41% британцев считают, что у Сунака есть все, чтобы стать хорошим премьер-министром."Риши Сунак нравится избирателям, ему частично доверяют в вопросах экономики... Но у него не получилось устроить медовый месяц для бренда Консервативной партии. Она остается такой же непопулярной при нем, как и все последние 15 лет", - прокомментировал результаты опроса Гидеон Скиннер, глава отделения политических исследований в Ipsos.Опрос проводился 9-16 ноября среди 1004 взрослых британских избирателей перед заявлением главы казначейства о финансовом плане кабинета министров.Риши Сунак стал третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке после того, как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.

https://ria.ru/20221119/blumberg-1832786911.html

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риши сунак, борис джонсон, великобритания, россия, украина