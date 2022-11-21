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В Карачаево-Черкесии назвали причину конфликта между студентами и полицией - РИА Новости, 21.11.2022
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В Карачаево-Черкесии назвали причину конфликта между студентами и полицией
В Карачаево-Черкесии назвали причину конфликта между студентами и полицией - РИА Новости, 21.11.2022
В Карачаево-Черкесии назвали причину конфликта между студентами и полицией
Конфликт с полицейскими в Карачаево-Черкесии произошел из-за того, что студенты колледжа попытались помешать им доставить в отдел несовершеннолетнего, которого... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:40
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происшествия
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ПЯТИГОРСК, 21 ноя - РИА Новости. Конфликт с полицейскими в Карачаево-Черкесии произошел из-за того, что студенты колледжа попытались помешать им доставить в отдел несовершеннолетнего, которого искала мать, сообщает пресс-служба МВД по КЧР.В субботу региональное управление СК РФ сообщило, что возбуждено уголовное дело против двух жителей Карачаево-Черкесии, подозреваемых в применении насилия в отношении полицейских. По данным следствия, днем 18 ноября двое оперуполномоченных, которые занимались розыском без вести пропавшего несовершеннолетнего, приехали в колледж в Черкесске, "где несколько студентов в ходе конфликта причинили им телесные повреждения"."Во дворе учебного заведения находился разыскиваемый, которому сотрудники полиции представились и предложили проехать в ОМВД для опроса по существу и передачи его законному представителю. Находившаяся рядом с разыскиваемым группа студентов, действуя умышленно, с целью помешать правомерным действиям сотрудников полиции по доставлению несовершеннолетнего, применили в отношении них насилие, не опасное для жизни и здоровья", - говорится в сообщении.По данным МВД, о пропаже несовершеннолетнего сообщила мать.Отмечается, что нападавшие были задержаны и доставлены в отдел полиции.
https://ria.ru/20221121/dtp-1832986063.html
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происшествия, россия, черкесск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Черкесск, Следственный комитет России (СК РФ)
10:40 21.11.2022 (обновлено: 10:41 21.11.2022)
 
В Карачаево-Черкесии назвали причину конфликта между студентами и полицией

МВД назвало причину конфликта между студентами и полицией в Карачаево-Черкесии

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 21 ноя - РИА Новости. Конфликт с полицейскими в Карачаево-Черкесии произошел из-за того, что студенты колледжа попытались помешать им доставить в отдел несовершеннолетнего, которого искала мать, сообщает пресс-служба МВД по КЧР.
В субботу региональное управление СК РФ сообщило, что возбуждено уголовное дело против двух жителей Карачаево-Черкесии, подозреваемых в применении насилия в отношении полицейских. По данным следствия, днем 18 ноября двое оперуполномоченных, которые занимались розыском без вести пропавшего несовершеннолетнего, приехали в колледж в Черкесске, "где несколько студентов в ходе конфликта причинили им телесные повреждения".
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"Во дворе учебного заведения находился разыскиваемый, которому сотрудники полиции представились и предложили проехать в ОМВД для опроса по существу и передачи его законному представителю. Находившаяся рядом с разыскиваемым группа студентов, действуя умышленно, с целью помешать правомерным действиям сотрудников полиции по доставлению несовершеннолетнего, применили в отношении них насилие, не опасное для жизни и здоровья", - говорится в сообщении.
По данным МВД, о пропаже несовершеннолетнего сообщила мать.
Отмечается, что нападавшие были задержаны и доставлены в отдел полиции.
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