https://ria.ru/20221121/konflikt-1833006929.html
В Карачаево-Черкесии назвали причину конфликта между студентами и полицией
В Карачаево-Черкесии назвали причину конфликта между студентами и полицией - РИА Новости, 21.11.2022
В Карачаево-Черкесии назвали причину конфликта между студентами и полицией
Конфликт с полицейскими в Карачаево-Черкесии произошел из-за того, что студенты колледжа попытались помешать им доставить в отдел несовершеннолетнего, которого... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:40
2022-11-21T10:40
2022-11-21T10:41
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ПЯТИГОРСК, 21 ноя - РИА Новости. Конфликт с полицейскими в Карачаево-Черкесии произошел из-за того, что студенты колледжа попытались помешать им доставить в отдел несовершеннолетнего, которого искала мать, сообщает пресс-служба МВД по КЧР.В субботу региональное управление СК РФ сообщило, что возбуждено уголовное дело против двух жителей Карачаево-Черкесии, подозреваемых в применении насилия в отношении полицейских. По данным следствия, днем 18 ноября двое оперуполномоченных, которые занимались розыском без вести пропавшего несовершеннолетнего, приехали в колледж в Черкесске, "где несколько студентов в ходе конфликта причинили им телесные повреждения"."Во дворе учебного заведения находился разыскиваемый, которому сотрудники полиции представились и предложили проехать в ОМВД для опроса по существу и передачи его законному представителю. Находившаяся рядом с разыскиваемым группа студентов, действуя умышленно, с целью помешать правомерным действиям сотрудников полиции по доставлению несовершеннолетнего, применили в отношении них насилие, не опасное для жизни и здоровья", - говорится в сообщении.По данным МВД, о пропаже несовершеннолетнего сообщила мать.Отмечается, что нападавшие были задержаны и доставлены в отдел полиции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, черкесск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Черкесск, Следственный комитет России (СК РФ)
10:40 21.11.2022 (обновлено: 10:41 21.11.2022)
В Карачаево-Черкесии назвали причину конфликта между студентами и полицией
МВД назвало причину конфликта между студентами и полицией в Карачаево-Черкесии
ПЯТИГОРСК, 21 ноя - РИА Новости. Конфликт с полицейскими в Карачаево-Черкесии произошел из-за того, что студенты колледжа попытались помешать им доставить в отдел несовершеннолетнего, которого искала мать, сообщает пресс-служба МВД по КЧР.
В субботу региональное управление СК РФ
сообщило, что возбуждено уголовное дело против двух жителей Карачаево-Черкесии, подозреваемых в применении насилия в отношении полицейских. По данным следствия, днем 18 ноября двое оперуполномоченных, которые занимались розыском без вести пропавшего несовершеннолетнего, приехали в колледж в Черкесске
, "где несколько студентов в ходе конфликта причинили им телесные повреждения".
"Во дворе учебного заведения находился разыскиваемый, которому сотрудники полиции представились и предложили проехать в ОМВД для опроса по существу и передачи его законному представителю. Находившаяся рядом с разыскиваемым группа студентов, действуя умышленно, с целью помешать правомерным действиям сотрудников полиции по доставлению несовершеннолетнего, применили в отношении них насилие, не опасное для жизни и здоровья", - говорится в сообщении.
По данным МВД, о пропаже несовершеннолетнего сообщила мать.
Отмечается, что нападавшие были задержаны и доставлены в отдел полиции.