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МИД КНР заявил, что отношения Китая и ЕС не должны контролироваться
МИД КНР заявил, что отношения Китая и ЕС не должны контролироваться - РИА Новости, 21.11.2022
МИД КНР заявил, что отношения Китая и ЕС не должны контролироваться
Отношения Китая и ЕС не нацелены против третьих сторон и не должны никем контролироваться, перемены в международной обстановке не влияют на политику Пекина в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:56
2022-11-21T16:56
2022-11-21T16:56
в мире
цены на нефть
ван и (политик)
антонио таяни
китай
пекин
европа
евросоюз
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ПЕКИН, 21 ноя - РИА Новости. Отношения Китая и ЕС не нацелены против третьих сторон и не должны никем контролироваться, перемены в международной обстановке не влияют на политику Пекина в отношении Евросоюза, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора со своим итальянским коллегой Антонио Таяни."Китай всегда рассматривал ЕС как всеобъемлющего стратегического партнера, он поддерживает стратегическую независимость Евросоюза и надеется, что Европа будет стабильной и процветающей", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он отметил, что китайская политика в отношении ЕС стабильна и последовательна, а перемены в международной обстановке не оказывают на нее влияния."Отношения Китая и ЕС не нацелены против третьих сторон, также они не должны контролироваться третьими сторонами", - подчеркнул Ван И.Глава китайского МИД также пригласил представителей различных слоев европейского общества посетить Китай, чтобы увидеть реальную обстановку и то, как страна развивается. Он также выразил надежду на то, что Италия продолжит играть позитивную и конструктивную роль во взаимодействии Китая и ЕС.
https://ria.ru/20221121/kitay-1832986760.html
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в мире, цены на нефть, ван и (политик), антонио таяни, китай, пекин, европа, евросоюз, мид кнр
В мире, Цены на нефть, Ван И (политик), Антонио Таяни, Китай, Пекин, Европа, Евросоюз, МИД КНР
МИД КНР заявил, что отношения Китая и ЕС не должны контролироваться
Глава МИД КНР Ван И: отношения Китая и ЕС не должны никем контролироваться