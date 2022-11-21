https://ria.ru/20221121/kitay-1833145425.html

МИД КНР заявил, что отношения Китая и ЕС не должны контролироваться

МИД КНР заявил, что отношения Китая и ЕС не должны контролироваться - РИА Новости, 21.11.2022

МИД КНР заявил, что отношения Китая и ЕС не должны контролироваться

Отношения Китая и ЕС не нацелены против третьих сторон и не должны никем контролироваться, перемены в международной обстановке не влияют на политику Пекина в... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:56

2022-11-21T16:56

2022-11-21T16:56

в мире

цены на нефть

ван и (политик)

антонио таяни

китай

пекин

европа

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829614210_0:296:3071:2023_1920x0_80_0_0_994ddc8c65e913c03bb63f7fb4b02b60.jpg

ПЕКИН, 21 ноя - РИА Новости. Отношения Китая и ЕС не нацелены против третьих сторон и не должны никем контролироваться, перемены в международной обстановке не влияют на политику Пекина в отношении Евросоюза, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора со своим итальянским коллегой Антонио Таяни."Китай всегда рассматривал ЕС как всеобъемлющего стратегического партнера, он поддерживает стратегическую независимость Евросоюза и надеется, что Европа будет стабильной и процветающей", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он отметил, что китайская политика в отношении ЕС стабильна и последовательна, а перемены в международной обстановке не оказывают на нее влияния."Отношения Китая и ЕС не нацелены против третьих сторон, также они не должны контролироваться третьими сторонами", - подчеркнул Ван И.Глава китайского МИД также пригласил представителей различных слоев европейского общества посетить Китай, чтобы увидеть реальную обстановку и то, как страна развивается. Он также выразил надежду на то, что Италия продолжит играть позитивную и конструктивную роль во взаимодействии Китая и ЕС.

https://ria.ru/20221121/kitay-1832986760.html

китай

пекин

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, ван и (политик), антонио таяни, китай, пекин, европа, евросоюз, мид кнр