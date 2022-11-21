https://ria.ru/20221121/khimprom-1833040873.html

В химпроме Китая по итогам 9 месяцев зарегистрирован стабильный рост

В химпроме Китая по итогам 9 месяцев зарегистрирован стабильный рост - РИА Новости, 21.11.2022

В химпроме Китая по итогам 9 месяцев зарегистрирован стабильный рост

За период с января по сентябрь 2022 года зафиксирован стабильный рост производства и доходов основных предприятий химической промышленности Китая,... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:45

2022-11-21T12:45

2022-11-21T12:45

россия-китай: главное

китай

экономика

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МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". За период с января по сентябрь 2022 года зафиксирован стабильный рост производства и доходов основных предприятий химической промышленности Китая, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.По данным ведомства, за указанный период добавленная стоимость этих предприятий выросла на 3,9% в годовом исчислении, а выручка от их основной деятельности увеличилась на 8,2% в годовом исчислении, составив 100,17 триллиона юаней (14,18 триллиона долларов).Согласно данным, за первые три квартала этого года совокупная прибыль указанных предприятий превысила 6,24 триллиона юаней, что на 2,3% меньше, чем годом ранее.За тот же период доходы от основной деятельности предприятий в секторе переработки нефти, угля и других видов топлива выросли на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в секторе производства химического сырья и продукции - на 15,2%.

https://ria.ru/20221006/kitay-1822022797.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экономика