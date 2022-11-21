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В химпроме Китая по итогам 9 месяцев зарегистрирован стабильный рост
В химпроме Китая по итогам 9 месяцев зарегистрирован стабильный рост - РИА Новости, 21.11.2022
В химпроме Китая по итогам 9 месяцев зарегистрирован стабильный рост
За период с января по сентябрь 2022 года зафиксирован стабильный рост производства и доходов основных предприятий химической промышленности Китая,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:45
2022-11-21T12:45
2022-11-21T12:45
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МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". За период с января по сентябрь 2022 года зафиксирован стабильный рост производства и доходов основных предприятий химической промышленности Китая, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.По данным ведомства, за указанный период добавленная стоимость этих предприятий выросла на 3,9% в годовом исчислении, а выручка от их основной деятельности увеличилась на 8,2% в годовом исчислении, составив 100,17 триллиона юаней (14,18 триллиона долларов).Согласно данным, за первые три квартала этого года совокупная прибыль указанных предприятий превысила 6,24 триллиона юаней, что на 2,3% меньше, чем годом ранее.За тот же период доходы от основной деятельности предприятий в секторе переработки нефти, угля и других видов топлива выросли на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в секторе производства химического сырья и продукции - на 15,2%.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика
МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное".
За период с января по сентябрь 2022 года зафиксирован стабильный рост производства и доходов основных предприятий химической промышленности Китая
, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.
По данным ведомства, за указанный период добавленная стоимость этих предприятий выросла на 3,9% в годовом исчислении, а выручка от их основной деятельности увеличилась на 8,2% в годовом исчислении, составив 100,17 триллиона юаней (14,18 триллиона долларов).
Согласно данным, за первые три квартала этого года совокупная прибыль указанных предприятий превысила 6,24 триллиона юаней, что на 2,3% меньше, чем годом ранее.
За тот же период доходы от основной деятельности предприятий в секторе переработки нефти, угля и других видов топлива выросли на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в секторе производства химического сырья и продукции - на 15,2%.