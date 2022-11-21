https://ria.ru/20221121/katki-1833066411.html
В Подмосковье текущей зимой будут работать свыше 750 различных катков
В Подмосковье текущей зимой будут работать свыше 750 различных катков - РИА Новости, 21.11.2022
В Подмосковье текущей зимой будут работать свыше 750 различных катков
Более 750 различных катков будут работать в Московской области этой зимой, говорится в совместном сообщении пресс-служб министерства благоустройства и Минспорта РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:31
2022-11-21T13:31
2022-11-21T13:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 750 различных катков будут работать в Московской области этой зимой, говорится в совместном сообщении пресс-служб министерства благоустройства и Минспорта Подмосковья.Как отмечается в сообщении, официально зимний спортивный сезон стартует в Подмосковье 1 декабря. В регионе будут функционировать 765 катков и 153 лыжные трассы."Для посетителей на 360 катках будут подготовлены теплые раздевалки, на 203 организуют пункты проката. Специалисты уже начали готовить катки, в настоящее время осуществляется намораживание первого слоя льда", - говорится в сообщении пресс-службы Минспорта Подмосковья.Общая протяженность лыжных трасс составит 590 километров. Самым длинным станет участок веломаршрута Яхрома-Дмитров-Дубна протяженностью 56 километров."Мы уделяем большое внимание развитию лыжного спорта. С прошлого года у нас стартовала программа по благоустройству лесопарковых территорий "Парки в лесу". В каждом из этих лесопарков будут оборудованы лыжные трассы для организации спортивного досуга жителей и гостей региона", – приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.
https://ria.ru/20220701/sportobekty-1799556840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), михаил хайкин, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин, Общество
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 750 различных катков будут работать в Московской области этой зимой, говорится в совместном сообщении пресс-служб министерства благоустройства и Минспорта Подмосковья.
Как отмечается в сообщении, официально зимний спортивный сезон стартует в Подмосковье 1 декабря. В регионе будут функционировать 765 катков и 153 лыжные трассы.
"Для посетителей на 360 катках будут подготовлены теплые раздевалки, на 203 организуют пункты проката. Специалисты уже начали готовить катки, в настоящее время осуществляется намораживание первого слоя льда", - говорится в сообщении пресс-службы Минспорта Подмосковья.
Общая протяженность лыжных трасс составит 590 километров. Самым длинным станет участок веломаршрута Яхрома-Дмитров-Дубна протяженностью 56 километров.
"Мы уделяем большое внимание развитию лыжного спорта. С прошлого года у нас стартовала программа по благоустройству лесопарковых территорий "Парки в лесу". В каждом из этих лесопарков будут оборудованы лыжные трассы для организации спортивного досуга жителей и гостей региона", – приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина
.