https://ria.ru/20221121/kaluga-1833151417.html

Калужские власти стали активнее использовать видео-конференц-связь

Калужские власти стали активнее использовать видео-конференц-связь - РИА Новости, 21.11.2022

Калужские власти стали активнее использовать видео-конференц-связь

Органы исполнительной власти Калужской области стали чаще использовать возможности системы видео-конференц-связи (ВКС), наиболее активно сеансы ВКС проводят... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:17

2022-11-21T17:17

2022-11-21T17:17

калужская область

технологии

калужская область

владислав шапша

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КАЛУГА, 21 ноя – РИА Новости. Органы исполнительной власти Калужской области стали чаще использовать возможности системы видео-конференц-связи (ВКС), наиболее активно сеансы ВКС проводят региональные Минтруда, Минсельхоз и Минздрав, сообщает областное правительство.Сообщается, что в понедельник в ходе заседания регионального правительства, которое провёл губернатор Владислав Шапша, речь шла об организации системы видеоконференцсвязи (ВКС) органов власти области.По словам заместителя губернатора Дмитрия Разумовского, в регионе для проведения рабочих встреч, совещаний и организации образовательного процесса в режиме ВКС применяются частные отечественные технологические решения, в том числе разработанные калужскими ИТ-компаниями. Их серверы находятся в закрытом контуре, защищены межсетевыми экранами и не доступны для проникновения извне, подчеркнул замгубернатора.Во всех органах исполнительной власти области установлено и используется на постоянной основе 50 терминалов ВКС. В настоящее время идёт замена устаревшего оборудования на более современное, рассказал Разумовский. Все аудитории имеют возможность подключения к видеоконференцсвязи, которая организуется федеральными ведомствами и другими субъектами станы. Для проведения закрытых совещаний посредством ВКС используются каналы Федеральной службы охраны РФ и специально оборудованные и аттестованные помещения.По данным областного правительства, в регионе количество постоянных пользователей системы видеоконференцсвязи с каждым годом увеличивается. Так, в 2020 году их было 87, в прошлом году – 96, в 2022 году – 114. "Наиболее активными пользователями системы ВКС являются министерство труда и социальной защиты, министерство сельского хозяйства, министерство здравоохранения. Количество сеансов видеоконференцсвязи также неуклонно растёт: в 2021 году проведено 3442 совещания, в этом году – уже около 5000", - говорится в сообщении.Губернатор Владислав Шапша отметил, использование ВКС позволяет сократить время на выработку и принятие управленческих решений, повысить эффективность деятельности ведомств, расширить их коммуникационные возможности, а также значительно сэкономить финансовые средства бюджета."Мы живём в мире, где скорость играет определяющую роль. Сейчас невозможно провести все совещания и встречи в очном формате. Использование современных систем позволяет за то же время провести больший объём информации, важных и нужных дел", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20221116/tekhnologii-1832047759.html

https://ria.ru/20221017/sotsobyazatelstva-1824625851.html

калужская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, калужская область, владислав шапша