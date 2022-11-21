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Калужские власти стали активнее использовать видео-конференц-связь - РИА Новости, 21.11.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20221121/kaluga-1833151417.html
Калужские власти стали активнее использовать видео-конференц-связь
Калужские власти стали активнее использовать видео-конференц-связь - РИА Новости, 21.11.2022
Калужские власти стали активнее использовать видео-конференц-связь
Органы исполнительной власти Калужской области стали чаще использовать возможности системы видео-конференц-связи (ВКС), наиболее активно сеансы ВКС проводят... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:17
2022-11-21T17:17
калужская область
технологии
калужская область
владислав шапша
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КАЛУГА, 21 ноя – РИА Новости. Органы исполнительной власти Калужской области стали чаще использовать возможности системы видео-конференц-связи (ВКС), наиболее активно сеансы ВКС проводят региональные Минтруда, Минсельхоз и Минздрав, сообщает областное правительство.Сообщается, что в понедельник в ходе заседания регионального правительства, которое провёл губернатор Владислав Шапша, речь шла об организации системы видеоконференцсвязи (ВКС) органов власти области.По словам заместителя губернатора Дмитрия Разумовского, в регионе для проведения рабочих встреч, совещаний и организации образовательного процесса в режиме ВКС применяются частные отечественные технологические решения, в том числе разработанные калужскими ИТ-компаниями. Их серверы находятся в закрытом контуре, защищены межсетевыми экранами и не доступны для проникновения извне, подчеркнул замгубернатора.Во всех органах исполнительной власти области установлено и используется на постоянной основе 50 терминалов ВКС. В настоящее время идёт замена устаревшего оборудования на более современное, рассказал Разумовский. Все аудитории имеют возможность подключения к видеоконференцсвязи, которая организуется федеральными ведомствами и другими субъектами станы. Для проведения закрытых совещаний посредством ВКС используются каналы Федеральной службы охраны РФ и специально оборудованные и аттестованные помещения.По данным областного правительства, в регионе количество постоянных пользователей системы видеоконференцсвязи с каждым годом увеличивается. Так, в 2020 году их было 87, в прошлом году – 96, в 2022 году – 114. "Наиболее активными пользователями системы ВКС являются министерство труда и социальной защиты, министерство сельского хозяйства, министерство здравоохранения. Количество сеансов видеоконференцсвязи также неуклонно растёт: в 2021 году проведено 3442 совещания, в этом году – уже около 5000", - говорится в сообщении.Губернатор Владислав Шапша отметил, использование ВКС позволяет сократить время на выработку и принятие управленческих решений, повысить эффективность деятельности ведомств, расширить их коммуникационные возможности, а также значительно сэкономить финансовые средства бюджета."Мы живём в мире, где скорость играет определяющую роль. Сейчас невозможно провести все совещания и встречи в очном формате. Использование современных систем позволяет за то же время провести больший объём информации, важных и нужных дел", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20221116/tekhnologii-1832047759.html
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технологии, калужская область, владислав шапша
Калужская область, Технологии, Калужская область, Владислав Шапша
17:17 21.11.2022
 

Калужские власти стали активнее использовать видео-конференц-связь

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша . Архивное фото
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КАЛУГА, 21 ноя – РИА Новости. Органы исполнительной власти Калужской области стали чаще использовать возможности системы видео-конференц-связи (ВКС), наиболее активно сеансы ВКС проводят региональные Минтруда, Минсельхоз и Минздрав, сообщает областное правительство.
Сообщается, что в понедельник в ходе заседания регионального правительства, которое провёл губернатор Владислав Шапша, речь шла об организации системы видеоконференцсвязи (ВКС) органов власти области.
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По словам заместителя губернатора Дмитрия Разумовского, в регионе для проведения рабочих встреч, совещаний и организации образовательного процесса в режиме ВКС применяются частные отечественные технологические решения, в том числе разработанные калужскими ИТ-компаниями. Их серверы находятся в закрытом контуре, защищены межсетевыми экранами и не доступны для проникновения извне, подчеркнул замгубернатора.
Во всех органах исполнительной власти области установлено и используется на постоянной основе 50 терминалов ВКС. В настоящее время идёт замена устаревшего оборудования на более современное, рассказал Разумовский. Все аудитории имеют возможность подключения к видеоконференцсвязи, которая организуется федеральными ведомствами и другими субъектами станы. Для проведения закрытых совещаний посредством ВКС используются каналы Федеральной службы охраны РФ и специально оборудованные и аттестованные помещения.
По данным областного правительства, в регионе количество постоянных пользователей системы видеоконференцсвязи с каждым годом увеличивается. Так, в 2020 году их было 87, в прошлом году – 96, в 2022 году – 114. "Наиболее активными пользователями системы ВКС являются министерство труда и социальной защиты, министерство сельского хозяйства, министерство здравоохранения. Количество сеансов видеоконференцсвязи также неуклонно растёт: в 2021 году проведено 3442 совещания, в этом году – уже около 5000", - говорится в сообщении.
Губернатор Владислав Шапша отметил, использование ВКС позволяет сократить время на выработку и принятие управленческих решений, повысить эффективность деятельности ведомств, расширить их коммуникационные возможности, а также значительно сэкономить финансовые средства бюджета.
"Мы живём в мире, где скорость играет определяющую роль. Сейчас невозможно провести все совещания и встречи в очном формате. Использование современных систем позволяет за то же время провести больший объём информации, важных и нужных дел", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.
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