https://ria.ru/20221121/kaluga-1833151417.html
Калужские власти стали активнее использовать видео-конференц-связь
Калужские власти стали активнее использовать видео-конференц-связь - РИА Новости, 21.11.2022
Калужские власти стали активнее использовать видео-конференц-связь
Органы исполнительной власти Калужской области стали чаще использовать возможности системы видео-конференц-связи (ВКС), наиболее активно сеансы ВКС проводят... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:17
2022-11-21T17:17
2022-11-21T17:17
калужская область
технологии
калужская область
владислав шапша
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КАЛУГА, 21 ноя – РИА Новости. Органы исполнительной власти Калужской области стали чаще использовать возможности системы видео-конференц-связи (ВКС), наиболее активно сеансы ВКС проводят региональные Минтруда, Минсельхоз и Минздрав, сообщает областное правительство.Сообщается, что в понедельник в ходе заседания регионального правительства, которое провёл губернатор Владислав Шапша, речь шла об организации системы видеоконференцсвязи (ВКС) органов власти области.По словам заместителя губернатора Дмитрия Разумовского, в регионе для проведения рабочих встреч, совещаний и организации образовательного процесса в режиме ВКС применяются частные отечественные технологические решения, в том числе разработанные калужскими ИТ-компаниями. Их серверы находятся в закрытом контуре, защищены межсетевыми экранами и не доступны для проникновения извне, подчеркнул замгубернатора.Во всех органах исполнительной власти области установлено и используется на постоянной основе 50 терминалов ВКС. В настоящее время идёт замена устаревшего оборудования на более современное, рассказал Разумовский. Все аудитории имеют возможность подключения к видеоконференцсвязи, которая организуется федеральными ведомствами и другими субъектами станы. Для проведения закрытых совещаний посредством ВКС используются каналы Федеральной службы охраны РФ и специально оборудованные и аттестованные помещения.По данным областного правительства, в регионе количество постоянных пользователей системы видеоконференцсвязи с каждым годом увеличивается. Так, в 2020 году их было 87, в прошлом году – 96, в 2022 году – 114. "Наиболее активными пользователями системы ВКС являются министерство труда и социальной защиты, министерство сельского хозяйства, министерство здравоохранения. Количество сеансов видеоконференцсвязи также неуклонно растёт: в 2021 году проведено 3442 совещания, в этом году – уже около 5000", - говорится в сообщении.Губернатор Владислав Шапша отметил, использование ВКС позволяет сократить время на выработку и принятие управленческих решений, повысить эффективность деятельности ведомств, расширить их коммуникационные возможности, а также значительно сэкономить финансовые средства бюджета."Мы живём в мире, где скорость играет определяющую роль. Сейчас невозможно провести все совещания и встречи в очном формате. Использование современных систем позволяет за то же время провести больший объём информации, важных и нужных дел", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20221116/tekhnologii-1832047759.html
https://ria.ru/20221017/sotsobyazatelstva-1824625851.html
калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, калужская область, владислав шапша
Калужская область, Технологии, Калужская область, Владислав Шапша
КАЛУГА, 21 ноя – РИА Новости.
Органы исполнительной власти Калужской области стали чаще использовать возможности системы видео-конференц-связи (ВКС), наиболее активно сеансы ВКС проводят региональные Минтруда, Минсельхоз и Минздрав, сообщает
областное правительство.
Сообщается, что в понедельник в ходе заседания регионального правительства, которое провёл губернатор Владислав Шапша
, речь шла об организации системы видеоконференцсвязи (ВКС) органов власти области.
По словам заместителя губернатора Дмитрия Разумовского, в регионе для проведения рабочих встреч, совещаний и организации образовательного процесса в режиме ВКС применяются частные отечественные технологические решения, в том числе разработанные калужскими ИТ-компаниями. Их серверы находятся в закрытом контуре, защищены межсетевыми экранами и не доступны для проникновения извне, подчеркнул замгубернатора.
Во всех органах исполнительной власти области установлено и используется на постоянной основе 50 терминалов ВКС. В настоящее время идёт замена устаревшего оборудования на более современное, рассказал Разумовский. Все аудитории имеют возможность подключения к видеоконференцсвязи, которая организуется федеральными ведомствами и другими субъектами станы. Для проведения закрытых совещаний посредством ВКС используются каналы Федеральной службы охраны РФ
и специально оборудованные и аттестованные помещения.
По данным областного правительства, в регионе количество постоянных пользователей системы видеоконференцсвязи с каждым годом увеличивается. Так, в 2020 году их было 87, в прошлом году – 96, в 2022 году – 114. "Наиболее активными пользователями системы ВКС являются министерство труда и социальной защиты, министерство сельского хозяйства, министерство здравоохранения. Количество сеансов видеоконференцсвязи также неуклонно растёт: в 2021 году проведено 3442 совещания, в этом году – уже около 5000", - говорится в сообщении.
Губернатор Владислав Шапша отметил, использование ВКС позволяет сократить время на выработку и принятие управленческих решений, повысить эффективность деятельности ведомств, расширить их коммуникационные возможности, а также значительно сэкономить финансовые средства бюджета.
"Мы живём в мире, где скорость играет определяющую роль. Сейчас невозможно провести все совещания и встречи в очном формате. Использование современных систем позволяет за то же время провести больший объём информации, важных и нужных дел", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.