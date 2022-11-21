https://ria.ru/20221121/izbienie-1833149272.html

В Хакасии проверяют информацию об избиении и унижении несовершеннолетней

В Хакасии проверяют информацию об избиении и унижении несовершеннолетней - РИА Новости, 21.11.2022

В Хакасии проверяют информацию об избиении и унижении несовершеннолетней

Следователи в Хакасии проверяют информацию о женщине, которая избила и унизила несовершеннолетнюю девушку, сообщила пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:08

2022-11-21T17:08

2022-11-21T17:08

россия

происшествия

республика хакасия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 21 ноя - РИА Новости. Следователи в Хакасии проверяют информацию о женщине, которая избила и унизила несовершеннолетнюю девушку, сообщила пресс-служба регионального главка СК.Ранее в СМИ и социальных сетях появился ролик, на котором женщина оскорбляет и бьет полураздетую девушку. Действие происходит во дворе дома в сельской местности. При этом присутствуют свидетели. Женщина приказывает девушке раздеться, бьет ее и волочит по земле, пытаясь сорвать оставшуюся одежду. Девушка умоляет остановиться. Также женщина берет металлическую часть лопаты без черенка и замахивается, однако присутствующие отбирают предмет."В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлен видеоролик, где женщина допускает жестокое обращение по отношению к несовершеннолетней девушке, оскорбляет и причиняет побои… По данному факту Ширинским межрайонным следственным отделом ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки по факту угрозы убийством", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента.

https://ria.ru/20221115/zaderzhanie-1831700826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)