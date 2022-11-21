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В Хакасии проверяют информацию об избиении и унижении несовершеннолетней - РИА Новости, 21.11.2022
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В Хакасии проверяют информацию об избиении и унижении несовершеннолетней
В Хакасии проверяют информацию об избиении и унижении несовершеннолетней - РИА Новости, 21.11.2022
В Хакасии проверяют информацию об избиении и унижении несовершеннолетней
Следователи в Хакасии проверяют информацию о женщине, которая избила и унизила несовершеннолетнюю девушку, сообщила пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:08
2022-11-21T17:08
россия
происшествия
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 21 ноя - РИА Новости. Следователи в Хакасии проверяют информацию о женщине, которая избила и унизила несовершеннолетнюю девушку, сообщила пресс-служба регионального главка СК.Ранее в СМИ и социальных сетях появился ролик, на котором женщина оскорбляет и бьет полураздетую девушку. Действие происходит во дворе дома в сельской местности. При этом присутствуют свидетели. Женщина приказывает девушке раздеться, бьет ее и волочит по земле, пытаясь сорвать оставшуюся одежду. Девушка умоляет остановиться. Также женщина берет металлическую часть лопаты без черенка и замахивается, однако присутствующие отбирают предмет."В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлен видеоролик, где женщина допускает жестокое обращение по отношению к несовершеннолетней девушке, оскорбляет и причиняет побои… По данному факту Ширинским межрайонным следственным отделом ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки по факту угрозы убийством", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента.
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россия
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россия, происшествия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
17:08 21.11.2022
 
В Хакасии проверяют информацию об избиении и унижении несовершеннолетней

В Хакасии проверяют информацию о женщине, избившей и унизившей несовершеннолетнюю девушку

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 21 ноя - РИА Новости. Следователи в Хакасии проверяют информацию о женщине, которая избила и унизила несовершеннолетнюю девушку, сообщила пресс-служба регионального главка СК.
Ранее в СМИ и социальных сетях появился ролик, на котором женщина оскорбляет и бьет полураздетую девушку. Действие происходит во дворе дома в сельской местности. При этом присутствуют свидетели. Женщина приказывает девушке раздеться, бьет ее и волочит по земле, пытаясь сорвать оставшуюся одежду. Девушка умоляет остановиться. Также женщина берет металлическую часть лопаты без черенка и замахивается, однако присутствующие отбирают предмет.
"В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлен видеоролик, где женщина допускает жестокое обращение по отношению к несовершеннолетней девушке, оскорбляет и причиняет побои… По данному факту Ширинским межрайонным следственным отделом ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки по факту угрозы убийством", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 17:00
В Барнауле задержали мужчину, избившего инвалида при пятилетнем сыне
 
РоссияПроисшествияРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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