https://ria.ru/20221121/iran-1832973016.html

Глава Госдепа выразил беспокойство усилением борьбы с протестующими в Иране

Глава Госдепа выразил беспокойство усилением борьбы с протестующими в Иране - РИА Новости, 21.11.2022

Глава Госдепа выразил беспокойство усилением борьбы с протестующими в Иране

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил беспокойство в связи с усилением мер по борьбе с протестующими в Иране со стороны властей страны. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T01:16

2022-11-21T01:16

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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил беспокойство в связи с усилением мер по борьбе с протестующими в Иране со стороны властей страны."Сильно обеспокоен тем, что иранские власти, судя по сообщениям, обостряют насилие против протестующих", - написал Блинкен в Twitter.Он добавил, что США "продолжат привлечение к ответственности" тех, кто вовлечен в подавление беспорядков, и по-прежнему будут "поддерживать иранское население".В воскресенье агентство Tasnim сообщило, что революционный суд провинции Тегеран вынес смертный приговор очередному участнику беспорядков в иранской столице. Ранее тегеранские суды вынесли в общей сложности пять смертных приговоров участникам беспорядков.В Иране с середины сентября продолжаются массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Уличные беспорядки проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж.В начале ноября участились случаи нападения на духовных лиц, настоятелей и иранских мечетей в периферийных провинциях страны. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравии, а также практически ежедневно изымают на границах партии оружия для участников беспорядков.

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в мире, энтони блинкен, иран, сша, государственный департамент сша, тегеран (город)