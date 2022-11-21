https://ria.ru/20221121/inoagenty-1833074327.html

Комитет Госдумы одобрил поправки о запрете иноагентам быть педагогами

Комитет Госдумы одобрил поправки о запрете иноагентам быть педагогами - РИА Новости, 21.11.2022

Комитет Госдумы одобрил поправки о запрете иноагентам быть педагогами

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил корреспондирующие поправки, в том числе, о невозможности иноагентам вести просветительскую... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:52

2022-11-21T13:52

2022-11-21T13:53

госдума рф

василий пискарев

общество

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил корреспондирующие поправки, в том числе, о невозможности иноагентам вести просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и педагогическую деятельность в государственных школах.С 1 декабря начнет действовать закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", чтобы обеспечить вступление в силу этого закона, необходимо внести корреспондирующие поправки в ряд других законов, сообщил глава комитета Василий Пискарев в своем Telegram-канале в понедельник.В соответствии с изменениями предусматривается, что иностранный агент не сможет осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях.Сегодня на заседании комитета рекомендовали Госдуме принять их во втором чтении, уточнил также Пискарев.

https://ria.ru/20221117/yashin-1832244573.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, василий пискарев, общество