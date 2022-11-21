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Комитет Госдумы одобрил поправки о запрете иноагентам быть педагогами - РИА Новости, 21.11.2022
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Комитет Госдумы одобрил поправки о запрете иноагентам быть педагогами
Комитет Госдумы одобрил поправки о запрете иноагентам быть педагогами - РИА Новости, 21.11.2022
Комитет Госдумы одобрил поправки о запрете иноагентам быть педагогами
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил корреспондирующие поправки, в том числе, о невозможности иноагентам вести просветительскую... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:52
2022-11-21T13:53
госдума рф
василий пискарев
общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил корреспондирующие поправки, в том числе, о невозможности иноагентам вести просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и педагогическую деятельность в государственных школах.С 1 декабря начнет действовать закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", чтобы обеспечить вступление в силу этого закона, необходимо внести корреспондирующие поправки в ряд других законов, сообщил глава комитета Василий Пискарев в своем Telegram-канале в понедельник.В соответствии с изменениями предусматривается, что иностранный агент не сможет осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях.Сегодня на заседании комитета рекомендовали Госдуме принять их во втором чтении, уточнил также Пискарев.
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госдума рф, василий пискарев, общество
Госдума РФ, Василий Пискарев, Общество
13:52 21.11.2022 (обновлено: 13:53 21.11.2022)
 
Комитет Госдумы одобрил поправки о запрете иноагентам быть педагогами

Комитет Госдумы по безопасности одобрил поправки о запрете иноагентам быть педагогами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил корреспондирующие поправки, в том числе, о невозможности иноагентам вести просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и педагогическую деятельность в государственных школах.
С 1 декабря начнет действовать закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", чтобы обеспечить вступление в силу этого закона, необходимо внести корреспондирующие поправки в ряд других законов, сообщил глава комитета Василий Пискарев в своем Telegram-канале в понедельник.
В соответствии с изменениями предусматривается, что иностранный агент не сможет осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях.
Сегодня на заседании комитета рекомендовали Госдуме принять их во втором чтении, уточнил также Пискарев.
Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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Госдума РФВасилий ПискаревОбщество
 
 
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