https://ria.ru/20221121/inflyatsiya-1833125360.html

Акт США по инфляции может навредить компаниям из ЕС, заявили в Еврокомиссии

Акт США по инфляции может навредить компаниям из ЕС, заявили в Еврокомиссии - РИА Новости, 21.11.2022

Акт США по инфляции может навредить компаниям из ЕС, заявили в Еврокомиссии

Акт США о снижении инфляции содержит дискриминационные элементы, которые способны нанести вред европейским компаниям, заявил исполнительный вице-президент... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:55

2022-11-21T15:55

2022-11-21T17:01

экономика

цены на нефть

валдис домбровскис

сша

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Акт США о снижении инфляции содержит дискриминационные элементы, которые способны нанести вред европейским компаниям, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на заседании в преддверии третьего совета ЕС-США по торговле и технологиям."Акт о снижении инфляции содержит явно дискриминационные элементы, которые нанесут ущерб компаниям из ЕС и их возможностям экспорта в США, а также нашей способности честно конкурировать с продукцией США на рынках третьих стран", - сказал он.Домбровскис напомнил о том, что ЕС и США создали специальную группу по этому акту для обсуждения опасений ЕС и выработки решений."Мы просим справедливости, не более того: мы хотим и ожидаем, что к европейским компаниям и экспорту будут относиться в США так же, как к американским компаниям и экспорту относятся в Европе", - добавил он.Закон о сокращении инфляции в США, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Он выступает в силу с 1 января 2023 года.

https://ria.ru/20221121/ssha-1833030262.html

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экономика, цены на нефть, валдис домбровскис, сша, евросоюз, еврокомиссия