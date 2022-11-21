https://ria.ru/20221121/indoneziya-1833008888.html

В Индонезии заявили, что продолжат использовать российскую военную технику

В Индонезии заявили, что продолжат использовать российскую военную технику - РИА Новости, 21.11.2022

В Индонезии заявили, что продолжат использовать российскую военную технику

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто, выступая на совместной пресс-конференции с его американским коллегой Ллойдом Остином, рассказал об отношениях... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T10:51

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто, выступая на совместной пресс-конференции с его американским коллегой Ллойдом Остином, рассказал об отношениях Индонезии с Китаем и Россией и заявил, что индонезийская армия продолжить использовать российские оборудование и технику."У нас есть история долгих и плодотворных отношений с Россией и Китаем. Наши отношения с Россией, в частности, насчитывают уже много лет. Наша армия использует российское оборудование и технику. И так было уже несколько десятилетий", - заявил Субианто.Он также отметил "весьма хорошие" отношения Индонезии с Китаем.По словам министра, западные страны знают про отношения Индонезии с Россией и Китаем и "уважают их"."Наши американские коллеги не давят на нас и никогда не требовали прекратить отношения с этими странами", - заявил Субианто."Как независимое и суверенное государство, мы заслужили право использовать и закупать военное оборудование у различных стран", - ответил министр обороны на вопрос журналиста о военных сделках с Москвой и Пекином.Ранее на саммите АТЭС в Бангкоке Индонезии объявила о возобновлении совместных с Китаем военных учений.

https://ria.ru/20221120/indoneziya-1832832528.html

https://ria.ru/20221121/indoneziya-1832981699.html

индонезия

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индонезия, китай, россия, прабово субианто, ллойд остин, сша, пентагон