https://ria.ru/20221121/indoneziya-1833008888.html
В Индонезии заявили, что продолжат использовать российскую военную технику
В Индонезии заявили, что продолжат использовать российскую военную технику - РИА Новости, 21.11.2022
В Индонезии заявили, что продолжат использовать российскую военную технику
Министр обороны Индонезии Прабово Субианто, выступая на совместной пресс-конференции с его американским коллегой Ллойдом Остином, рассказал об отношениях... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:51
2022-11-21T10:51
2022-11-21T10:54
в мире
индонезия
китай
россия
прабово субианто
ллойд остин
сша
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1810938433_143:480:2930:2048_1920x0_80_0_0_4318fddaa40151d5c0deb8f4acd48a55.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто, выступая на совместной пресс-конференции с его американским коллегой Ллойдом Остином, рассказал об отношениях Индонезии с Китаем и Россией и заявил, что индонезийская армия продолжить использовать российские оборудование и технику."У нас есть история долгих и плодотворных отношений с Россией и Китаем. Наши отношения с Россией, в частности, насчитывают уже много лет. Наша армия использует российское оборудование и технику. И так было уже несколько десятилетий", - заявил Субианто.Он также отметил "весьма хорошие" отношения Индонезии с Китаем.По словам министра, западные страны знают про отношения Индонезии с Россией и Китаем и "уважают их"."Наши американские коллеги не давят на нас и никогда не требовали прекратить отношения с этими странами", - заявил Субианто."Как независимое и суверенное государство, мы заслужили право использовать и закупать военное оборудование у различных стран", - ответил министр обороны на вопрос журналиста о военных сделках с Москвой и Пекином.Ранее на саммите АТЭС в Бангкоке Индонезии объявила о возобновлении совместных с Китаем военных учений.
https://ria.ru/20221120/indoneziya-1832832528.html
https://ria.ru/20221121/indoneziya-1832981699.html
индонезия
китай
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1810938433_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_ebd23cc1aeeda9db29c85c41da224464.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, китай, россия, прабово субианто, ллойд остин, сша, пентагон
В мире, Индонезия, Китай, Россия, Прабово Субианто, Ллойд Остин, США, Пентагон
10:51 21.11.2022 (обновлено: 10:54 21.11.2022)
В Индонезии заявили, что продолжат использовать российскую военную технику
Глава Минобороны Прабово Субианто: Индонезия будет использовать военную технику из России
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто, выступая на совместной пресс-конференции с его американским коллегой Ллойдом Остином, рассказал об отношениях Индонезии с Китаем и Россией и заявил, что индонезийская армия продолжить использовать российские оборудование и технику.
"У нас есть история долгих и плодотворных отношений с Россией и Китаем. Наши отношения с Россией, в частности, насчитывают уже много лет. Наша армия использует российское оборудование и технику. И так было уже несколько десятилетий", - заявил Субианто.
Он также отметил "весьма хорошие" отношения Индонезии с Китаем.
По словам министра, западные страны знают про отношения Индонезии с Россией и Китаем и "уважают их".
"Наши американские коллеги не давят на нас и никогда не требовали прекратить отношения с этими странами", - заявил Субианто.
"Как независимое и суверенное государство, мы заслужили право использовать и закупать военное оборудование у различных стран", - ответил министр обороны на вопрос журналиста о военных сделках с Москвой
и Пекином
.
Ранее на саммите АТЭС в Бангкоке
Индонезии объявила о возобновлении совместных с Китаем военных учений.