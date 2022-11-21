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В Индонезии заявили, что продолжат использовать российскую военную технику - РИА Новости, 21.11.2022
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В Индонезии заявили, что продолжат использовать российскую военную технику
В Индонезии заявили, что продолжат использовать российскую военную технику - РИА Новости, 21.11.2022
В Индонезии заявили, что продолжат использовать российскую военную технику
Министр обороны Индонезии Прабово Субианто, выступая на совместной пресс-конференции с его американским коллегой Ллойдом Остином, рассказал об отношениях... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:51
2022-11-21T10:54
в мире
индонезия
китай
россия
прабово субианто
ллойд остин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто, выступая на совместной пресс-конференции с его американским коллегой Ллойдом Остином, рассказал об отношениях Индонезии с Китаем и Россией и заявил, что индонезийская армия продолжить использовать российские оборудование и технику."У нас есть история долгих и плодотворных отношений с Россией и Китаем. Наши отношения с Россией, в частности, насчитывают уже много лет. Наша армия использует российское оборудование и технику. И так было уже несколько десятилетий", - заявил Субианто.Он также отметил "весьма хорошие" отношения Индонезии с Китаем.По словам министра, западные страны знают про отношения Индонезии с Россией и Китаем и "уважают их"."Наши американские коллеги не давят на нас и никогда не требовали прекратить отношения с этими странами", - заявил Субианто."Как независимое и суверенное государство, мы заслужили право использовать и закупать военное оборудование у различных стран", - ответил министр обороны на вопрос журналиста о военных сделках с Москвой и Пекином.Ранее на саммите АТЭС в Бангкоке Индонезии объявила о возобновлении совместных с Китаем военных учений.
https://ria.ru/20221120/indoneziya-1832832528.html
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в мире, индонезия, китай, россия, прабово субианто, ллойд остин, сша, пентагон
В мире, Индонезия, Китай, Россия, Прабово Субианто, Ллойд Остин, США, Пентагон
10:51 21.11.2022 (обновлено: 10:54 21.11.2022)
 
В Индонезии заявили, что продолжат использовать российскую военную технику

Глава Минобороны Прабово Субианто: Индонезия будет использовать военную технику из России

© AP Photo / Sonny Tumbelaka/Pool Сотрудники полиции на Бали, Индонезия
Сотрудники полиции на Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Sonny Tumbelaka/Pool
Сотрудники полиции на Бали, Индонезия. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто, выступая на совместной пресс-конференции с его американским коллегой Ллойдом Остином, рассказал об отношениях Индонезии с Китаем и Россией и заявил, что индонезийская армия продолжить использовать российские оборудование и технику.
"У нас есть история долгих и плодотворных отношений с Россией и Китаем. Наши отношения с Россией, в частности, насчитывают уже много лет. Наша армия использует российское оборудование и технику. И так было уже несколько десятилетий", - заявил Субианто.
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Он также отметил "весьма хорошие" отношения Индонезии с Китаем.
По словам министра, западные страны знают про отношения Индонезии с Россией и Китаем и "уважают их".
"Наши американские коллеги не давят на нас и никогда не требовали прекратить отношения с этими странами", - заявил Субианто.
"Как независимое и суверенное государство, мы заслужили право использовать и закупать военное оборудование у различных стран", - ответил министр обороны на вопрос журналиста о военных сделках с Москвой и Пекином.
Ранее на саммите АТЭС в Бангкоке Индонезии объявила о возобновлении совместных с Китаем военных учений.
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В миреИндонезияКитайРоссияПрабово СубиантоЛлойд ОстинСШАПентагон
 
 
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