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В Тюменской области откроют племенной комплекс по производству индейки - РИА Новости, 21.11.2022
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В Тюменской области откроют племенной комплекс по производству индейки
В Тюменской области откроют племенной комплекс по производству индейки - РИА Новости, 21.11.2022
В Тюменской области откроют племенной комплекс по производству индейки
Первые птицеводческие площадки племенного центра по производству индейки откроются в понедельник в Тюменской области, это значимый проект, призванный укрепить... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:03
2022-11-21T18:11
экономика
технологии
владимир путин
россия
тюменская область
дмитрий патрушев
владимир якушев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Первые птицеводческие площадки племенного центра по производству индейки откроются в понедельник в Тюменской области, это значимый проект, призванный укрепить продовольственную безопасность страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня в Тюменской области запускаются первые птицеводческие площадки племенного центра по производству индейки. Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто принял участие в реализации такого значимого проекта, пожелать вам дальнейших успехов", - сказал Путин, открывая по видеосвязи мероприятие по вопросам российской селекции и генетики.Он отметил, что новый комплекс будет выпускать востребованную продукцию - инкубационные яйца, которые поступят непосредственно на предприятия для последующего выращивания птицы. "Такие проекты значимы и призваны укрепить нашу продовольственную безопасность и независимость, обеспечить хозяйства отечественным племенным материалом, повысить качество продукции", - добавил президент.Участники церемонии запуска, среди которых был министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, попросили у президента разрешения нажать символическую оранжевую кнопку, тем самым дав старт работе производства. "Пожалуйста, прошу вас", - скомандовал глава государства.
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экономика, технологии, владимир путин, россия, тюменская область, дмитрий патрушев, владимир якушев
Экономика, Технологии, Владимир Путин, Россия, Тюменская область, Дмитрий Патрушев, Владимир Якушев
18:03 21.11.2022 (обновлено: 18:11 21.11.2022)
 
В Тюменской области откроют племенной комплекс по производству индейки

Путин: в Тюменской области откроют новый племенной комплекс по производству индейки

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции мероприятие по вопросам развития отечественной селекции и генетики. 21 ноября 2022
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции мероприятие по вопросам развития отечественной селекции и генетики. 21 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции мероприятие по вопросам развития отечественной селекции и генетики. 21 ноября 2022
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Первые птицеводческие площадки племенного центра по производству индейки откроются в понедельник в Тюменской области, это значимый проект, призванный укрепить продовольственную безопасность страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня в Тюменской области запускаются первые птицеводческие площадки племенного центра по производству индейки. Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто принял участие в реализации такого значимого проекта, пожелать вам дальнейших успехов", - сказал Путин, открывая по видеосвязи мероприятие по вопросам российской селекции и генетики.
Он отметил, что новый комплекс будет выпускать востребованную продукцию - инкубационные яйца, которые поступят непосредственно на предприятия для последующего выращивания птицы. "Такие проекты значимы и призваны укрепить нашу продовольственную безопасность и независимость, обеспечить хозяйства отечественным племенным материалом, повысить качество продукции", - добавил президент.
Участники церемонии запуска, среди которых был министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, попросили у президента разрешения нажать символическую оранжевую кнопку, тем самым дав старт работе производства. "Пожалуйста, прошу вас", - скомандовал глава государства.
 
ЭкономикаТехнологииВладимир ПутинРоссияТюменская областьДмитрий ПатрушевВладимир Якушев
 
 
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