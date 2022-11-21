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В Тюменской области откроют племенной комплекс по производству индейки

В Тюменской области откроют племенной комплекс по производству индейки - РИА Новости, 21.11.2022

В Тюменской области откроют племенной комплекс по производству индейки

Первые птицеводческие площадки племенного центра по производству индейки откроются в понедельник в Тюменской области, это значимый проект, призванный укрепить... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T18:03

2022-11-21T18:03

2022-11-21T18:11

экономика

технологии

владимир путин

россия

тюменская область

дмитрий патрушев

владимир якушев

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Первые птицеводческие площадки племенного центра по производству индейки откроются в понедельник в Тюменской области, это значимый проект, призванный укрепить продовольственную безопасность страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня в Тюменской области запускаются первые птицеводческие площадки племенного центра по производству индейки. Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто принял участие в реализации такого значимого проекта, пожелать вам дальнейших успехов", - сказал Путин, открывая по видеосвязи мероприятие по вопросам российской селекции и генетики.Он отметил, что новый комплекс будет выпускать востребованную продукцию - инкубационные яйца, которые поступят непосредственно на предприятия для последующего выращивания птицы. "Такие проекты значимы и призваны укрепить нашу продовольственную безопасность и независимость, обеспечить хозяйства отечественным племенным материалом, повысить качество продукции", - добавил президент.Участники церемонии запуска, среди которых был министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, попросили у президента разрешения нажать символическую оранжевую кнопку, тем самым дав старт работе производства. "Пожалуйста, прошу вас", - скомандовал глава государства.

россия

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, владимир путин, россия, тюменская область, дмитрий патрушев, владимир якушев