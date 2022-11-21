https://ria.ru/20221121/indeyka-1833165424.html
В Тюменской области откроют племенной комплекс по производству индейки
В Тюменской области откроют племенной комплекс по производству индейки - РИА Новости, 21.11.2022
В Тюменской области откроют племенной комплекс по производству индейки
Первые птицеводческие площадки племенного центра по производству индейки откроются в понедельник в Тюменской области, это значимый проект, призванный укрепить... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:03
2022-11-21T18:03
2022-11-21T18:11
экономика
технологии
владимир путин
россия
тюменская область
дмитрий патрушев
владимир якушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833167653_0:251:3122:2007_1920x0_80_0_0_28d790fa442483765c0142422a494976.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Первые птицеводческие площадки племенного центра по производству индейки откроются в понедельник в Тюменской области, это значимый проект, призванный укрепить продовольственную безопасность страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня в Тюменской области запускаются первые птицеводческие площадки племенного центра по производству индейки. Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто принял участие в реализации такого значимого проекта, пожелать вам дальнейших успехов", - сказал Путин, открывая по видеосвязи мероприятие по вопросам российской селекции и генетики.Он отметил, что новый комплекс будет выпускать востребованную продукцию - инкубационные яйца, которые поступят непосредственно на предприятия для последующего выращивания птицы. "Такие проекты значимы и призваны укрепить нашу продовольственную безопасность и независимость, обеспечить хозяйства отечественным племенным материалом, повысить качество продукции", - добавил президент.Участники церемонии запуска, среди которых был министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, попросили у президента разрешения нажать символическую оранжевую кнопку, тем самым дав старт работе производства. "Пожалуйста, прошу вас", - скомандовал глава государства.
россия
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833167653_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_c11b450fceb79f7e5cf528d33a24ef32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, владимир путин, россия, тюменская область, дмитрий патрушев, владимир якушев
Экономика, Технологии, Владимир Путин, Россия, Тюменская область, Дмитрий Патрушев, Владимир Якушев
18:03 21.11.2022 (обновлено: 18:11 21.11.2022)
В Тюменской области откроют племенной комплекс по производству индейки
Путин: в Тюменской области откроют новый племенной комплекс по производству индейки
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Первые птицеводческие площадки племенного центра по производству индейки откроются в понедельник в Тюменской области, это значимый проект, призванный укрепить продовольственную безопасность страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня в Тюменской области запускаются первые птицеводческие площадки племенного центра по производству индейки. Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто принял участие в реализации такого значимого проекта, пожелать вам дальнейших успехов", - сказал Путин, открывая по видеосвязи мероприятие по вопросам российской селекции и генетики.
Он отметил, что новый комплекс будет выпускать востребованную продукцию - инкубационные яйца, которые поступят непосредственно на предприятия для последующего выращивания птицы. "Такие проекты значимы и призваны укрепить нашу продовольственную безопасность и независимость, обеспечить хозяйства отечественным племенным материалом, повысить качество продукции", - добавил президент.
Участники церемонии запуска, среди которых был министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
и полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев
, попросили у президента разрешения нажать символическую оранжевую кнопку, тем самым дав старт работе производства. "Пожалуйста, прошу вас", - скомандовал глава государства.