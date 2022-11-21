https://ria.ru/20221121/gosduma-1833197778.html
В ГД внесли проект заявления в связи с расстрелом ВСУ российских пленных
В ГД внесли проект заявления в связи с расстрелом ВСУ российских пленных - РИА Новости, 21.11.2022
В ГД внесли проект заявления в связи с расстрелом ВСУ российских пленных
Госдума предложила западным странам отказаться от поддержки неонацистской идеологии, которой следует сегодняшняя Украина, говорится в проекте постановления о... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T20:16
2022-11-21T20:16
2022-11-21T21:34
специальная военная операция на украине
в мире
валерий фадеев
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россия
макеевка
госдума рф
оон
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Госдума предложила западным странам отказаться от поддержки неонацистской идеологии, которой следует сегодняшняя Украина, говорится в проекте постановления о заявлении Думы в связи с расстрелом российских военнопленных опубликован в думской электронной базе.Инициатором документа выступили комитеты по обороне и по международным делам.Там отмечается, что появившиеся в Сети кадры с казнью российских солдат вновь подтверждают нацистскую сущность киевских властей, которые в течение долгого времени поощряют убийства и пытки мирных граждан и военнопленных."Умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года", — указывается в документе.Как заявил глава международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, российские депутаты призвали парламенты других стран "осудить зверства укронацистов и не дать уйти от ответственности ни убийцам военнопленных, ни их непосредственным покровителям".По его словам, ООН, ОБСЕ, и другие международно-правовые организации обязаны отреагировать на вопиющие нарушения киевскими властями Женевской конвенции.Госдума планиурет рассмотреть документ на заседании 22 ноября.В конце минувшей недели в интернете появился видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен. По информации Министерства обороны России, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек. Отмечается, что это не единичное военное преступление, а распространенная среди украинских военных практика, и "Зеленскому и его приспешникам придется отвечать за всех и за каждого замученного и убитого пленного".Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились в международные организации — управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие — с требованием осудить расстрел пленных и провести расследование.В российской оборонном ведомстве обратили внимание, что попавшие в плен украинские солдаты содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
https://ria.ru/20221121/kazn-1833192050.html
https://ria.ru/20221121/videokadry-1832975320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, валерий фадеев, украина, россия, макеевка, госдума рф, оон, обсе, татьяна москалькова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Фадеев, Украина, Россия, Макеевка, Госдума РФ, ООН, ОБСЕ, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины
20:16 21.11.2022 (обновлено: 21:34 21.11.2022)
В ГД внесли проект заявления в связи с расстрелом ВСУ российских пленных
В Госдуму внесли проект обращения в связи с жестокой казнью ВСУ российских военнопленных
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Госдума предложила западным странам отказаться от поддержки неонацистской идеологии, которой следует сегодняшняя Украина, говорится в проекте постановления о заявлении Думы в связи с расстрелом российских военнопленных опубликован в думской электронной базе
.
Инициатором документа выступили комитеты по обороне и по международным делам.
"В очередной раз предлагаем коллективному Западу отказаться от поддержки неонацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности сегодняшней Украины, предводители которой своими провокациями и эскалацией насилия толкают мир к глобальной катастрофе", — говорится в проекте.
Там отмечается, что появившиеся в Сети кадры с казнью российских солдат вновь подтверждают нацистскую сущность киевских властей, которые в течение долгого времени поощряют убийства и пытки мирных граждан и военнопленных.
"Умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года", — указывается в документе.
Как заявил глава международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, российские депутаты призвали парламенты других стран "осудить зверства укронацистов и не дать уйти от ответственности ни убийцам военнопленных, ни их непосредственным покровителям".
По его словам, ООН, ОБСЕ, и другие международно-правовые организации обязаны отреагировать на вопиющие нарушения киевскими властями Женевской конвенции.
Госдума планиурет рассмотреть документ на заседании 22 ноября.
В конце минувшей недели в интернете появился видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен. По информации Министерства обороны России, бойцы ВСУ
намеренно убили десять человек. Отмечается, что это не единичное военное преступление, а распространенная среди украинских военных практика, и "Зеленскому и его приспешникам придется отвечать за всех и за каждого замученного и убитого пленного".
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев
и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились в международные организации — управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы
, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие — с требованием осудить расстрел пленных и провести расследование.
В российской оборонном ведомстве обратили внимание, что попавшие в плен украинские солдаты содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.