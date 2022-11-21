https://ria.ru/20221121/gosduma-1833197778.html

В ГД внесли проект заявления в связи с расстрелом ВСУ российских пленных

В ГД внесли проект заявления в связи с расстрелом ВСУ российских пленных - РИА Новости, 21.11.2022

В ГД внесли проект заявления в связи с расстрелом ВСУ российских пленных

Госдума предложила западным странам отказаться от поддержки неонацистской идеологии, которой следует сегодняшняя Украина, говорится в проекте постановления о... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T20:16

2022-11-21T20:16

2022-11-21T21:34

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Госдума предложила западным странам отказаться от поддержки неонацистской идеологии, которой следует сегодняшняя Украина, говорится в проекте постановления о заявлении Думы в связи с расстрелом российских военнопленных опубликован в думской электронной базе.Инициатором документа выступили комитеты по обороне и по международным делам.Там отмечается, что появившиеся в Сети кадры с казнью российских солдат вновь подтверждают нацистскую сущность киевских властей, которые в течение долгого времени поощряют убийства и пытки мирных граждан и военнопленных."Умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года", — указывается в документе.Как заявил глава международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, российские депутаты призвали парламенты других стран "осудить зверства укронацистов и не дать уйти от ответственности ни убийцам военнопленных, ни их непосредственным покровителям".По его словам, ООН, ОБСЕ, и другие международно-правовые организации обязаны отреагировать на вопиющие нарушения киевскими властями Женевской конвенции.Госдума планиурет рассмотреть документ на заседании 22 ноября.В конце минувшей недели в интернете появился видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен. По информации Министерства обороны России, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек. Отмечается, что это не единичное военное преступление, а распространенная среди украинских военных практика, и "Зеленскому и его приспешникам придется отвечать за всех и за каждого замученного и убитого пленного".Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились в международные организации — управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие — с требованием осудить расстрел пленных и провести расследование.В российской оборонном ведомстве обратили внимание, что попавшие в плен украинские солдаты содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

https://ria.ru/20221121/kazn-1833192050.html

https://ria.ru/20221121/videokadry-1832975320.html

https://ria.ru/20221118/plennye-1832645327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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