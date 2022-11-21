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ГД во вторник рассмотрит заявление на фоне расстрела российских пленных - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/gosduma-1833144505.html
ГД во вторник рассмотрит заявление на фоне расстрела российских пленных
ГД во вторник рассмотрит заявление на фоне расстрела российских пленных - РИА Новости, 21.11.2022
ГД во вторник рассмотрит заявление на фоне расстрела российских пленных
Госдума во вторник рассмотрит заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных, сообщается в Telegram-канале ГД. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:53
2022-11-21T17:05
специальная военная операция на украине
госдума рф
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
макеевка
валерий фадеев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных, сообщается в Telegram-канале ГД."Государственная Дума завтра рассмотрит заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных", - говорится в сообщении.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.Видео, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации. Позже СК России возбудил уголовное дело по данному факту.
https://ria.ru/20221121/plennye-1833051258.html
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госдума рф, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, макеевка, валерий фадеев, оон, обсе
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Макеевка, Валерий Фадеев, ООН, ОБСЕ
16:53 21.11.2022 (обновлено: 17:05 21.11.2022)
 
ГД во вторник рассмотрит заявление на фоне расстрела российских пленных

ГД рассмотрит заявление на фоне расстрела российских пленных украинскими националистами

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных, сообщается в Telegram-канале ГД.
"Государственная Дума завтра рассмотрит заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных", - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.
Видео, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации. Позже СК России возбудил уголовное дело по данному факту.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 12:50Специальная военная операция на Украине
Москва сама займется поисками убийц российских пленных, заявили в Кремле
 
Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияМакеевкаВалерий ФадеевООНОБСЕ
 
 
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